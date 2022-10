Twee aanslagen in Rotterdamse straat binnen enkele dagen

In een straat in Rotterdam is voor de tweede keer in enkele dagen tijd een aanslag geweest. Op de late avond van dinsdag was er even na 22.15 een explosie aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde. In de woning waren op dat moment vier kinderen aanwezig. De kinderen, van zeer jonge leeftijd, zijn via de achterkant van het huis in veiligheid gebracht. In de nacht van zaterdag op zondag was er ook al een explosie in de straat. Dat gebeurde bij een andere woning.

(Beeld JBMedia)

Getuigen in de straat zeggen dat er kort na de explosie is een scooter met twee personen vandoor is gegaan. Aan de voorzijde van de woning is grote schade ontstaan. Wat de explosie heeft veroorzaakt is onbekend.

De kinderen die in de woning waren varieerden in leeftijd van kleuter tot tiener. Twee huizen aan weerszijden werden korte tijd ontruimd voor onderzoek.