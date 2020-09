179 drugsverkopers op dark web gearresteerd

Internationale politiediensten hebben in Europa en de Verenigde Staten 179 mensen gearresteerd die op het dark web illegale goederen, zoals drugs verkochten. Meer dan 6,5 miljoen dollar aan contant geld en virtuele valuta zijn in beslag genomen, en verder drugs als amfetamine, cannabis, heroïne, cocaïne, MDMA en medicijnen.

Wall Street Market

De gezamenlijke operatie DisrupTor volgt op het eerdere offline halen van Wall Street Market in mei 2019, dat was destijds de op een na grootste illegale online marktplaats op het dark web. De verdachten achter deze marktplaats zijn vorig jaar geïdentificeerd en aangehouden door een internationaal opsporingsteam bestaande uit Duitse, Nederlandse en Amerikaanse rechercheurs. Deze actie leverde de opsporingsdiensten informatie op. Hiermee konden de verdachten geïdentificeerd worden die schuilgingen achter dark web-accounts die gebruikt werden voor illegale activiteiten.

Bij die actie ontmantelden agenten in Duitsland een voormalige NAVO-bunker bij Traben-Trarbach die de Nederlander Herman-Johan Xennt had gekocht. Hij had in het gigantische ondergrondse complex een groot serverpark geplaatst. Daarop draaiden verschillende dark web marktplaatsen onder meer Wall Street Market. Xennt is één van de aangehouden verdachten. The New Yorker maakte eerder dit jaar een portret van de excentrieke Xennt.

Identiteit

De arrestaties werden verricht in de Verenigde Staten (121), Duitsland (42), Nederland (8), het Verenigd Koninkrijk (4), Oostenrijk (3), en Zweden (1). Er lopen nog steeds onderzoeken om de identiteit van de personen achter de dark web-accounts te achterhalen.

Operatie DisrupTor is een samenwerking van politiediensten uit vele landen.