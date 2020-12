18 en 3 jaar cel voor liquidatie Moon Tong Choi in Rotterdam

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag Christopher N. (24) veroordeeld tot achttien jaar cel voor de liquidatie van Moon Tong Choi (64), op 17 oktober 2018 in Rotterdam-Kralingen. Sun L., een neef van het slachtoffer, krijgt drie jaar cel. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat hij de opdrachtgever is. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken.

Tegen Christopher N. was 26 jaar cel geëist. Tegen Sun L. 25 jaar cel, maar de straf voor hem valt dus fors lager uit. L. werd naast uitlokking moord ook verdacht van het witwassen van 60.000 euro. Vermeend ‘moordmakelaar’ Jin X. hoorde eerder 23 jaar tegen zich eisen, maar werd evenals een vierde verdachte vrijgesproken.

De Rotterdamse Chinees Moon Tong Choi werd op 17 oktober 2018 in Rotterdam-Kralingen in zijn auto door Christopher N. doodgeschoten vanaf een scooter. Choi was actief in de drugshandel. Zijn neef Sun L. zou volgens het OM de schutter hebben geïnstrueerd, maar de rechtbank ziet daar onvoldoende bewijs voor.

Wel had L. volgens justitie kunnen weten dat zijn oom het slachtoffer van geweld zou worden. Een mogelijk motief voor de liquidatie is dat L. een groot geldbedrag van zijn oom had vergokt.