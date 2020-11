OM eist tot 26 jaar cel voor liquidatie Chinese Rotterdammer

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Rotterdam tot 26 jaar cel geëist tegen drie mannen die worden verdacht van de liquidatie van Moon Tong Choi (64). De Rotterdammer van Chinese afkomst werd op 17 oktober 2018 in Rotterdam-Kralingen in zijn auto door vermeend schutter Christopher N. (24) doodgeschoten vanaf een scooter. Het OM wil dat hij 26 jaar cel in gaat.

‘Moord op bestelling’

Het OM denkt dat twee Chinezen de schutter hebben uitgelokt om de ‘moord op bestelling’ te plegen. Dit duo, Jin X. (31) en Sun L. (29), kwam speciaal over vanuit China om de moord uit te laten voeren. Tegen ‘drijvende kracht’ Sun L. (tevens een neef van het slachtoffer) werd 25 jaar cel geëist. Hij wordt naast uitlokking moord ook verdacht van het witwassen van 60.000 euro.

Vermeend ‘moordmakelaar’ Jin X. hoorde 23 jaar tegen zich eisen. Een vierde verdachte had een bescheiden rol. Tegen hem eist het OM één maand onvoorwaardelijk.

‘Gokschuld’

Choi was actief in de drugshandel. Zijn neef Sun L. zou de schutter hebben geïnstrueerd. Een mogelijk motief voor de liquidatie is dat L. een groot geldbedrag van zijn oom had vergokt.

De politie zegt in het dossier de voorbereiding en de uitvoering van de liquidatie te hebben kunnen reconstrueren. Zo kreeg de vermeende schutter een telefoon met foto’s van de auto van het slachtoffer, het kenteken en van het identiteitsbewijs van Choi. Ook zou Choi dagenlang zijn geobserveerd.