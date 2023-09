18 jaar cel voor dodelijke schietpartij in vol Haags café

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft maandag 18 jaar cel opgelegd aan de 42-jarige Robertico “Tico” I. voor het doodschieten van Jursley Cijntje (31), in een vol café in de Herenstraat in Den Haag op 11 juli 2015. Een ander slachtoffer raakte zwaargewond. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar cel geëist. De verdachte vluchtte naar Brazilië waar hij enkele jaren later werd opgepakt voor drugshandel. In mei vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd.

17 schotwonden



In de bewuste nacht hoorden agenten die in de buurt waren rond 04.30 verschillende schoten. Ter plaatse zagen ze een man voor een vol café in de Herenstraat op de grond liggen met meerdere schotwonden in zijn bovenlichaam. Het slachtoffer, de 31-jarige Jursley Cijntje, overleed ter plaatse. Hij had zeventien schotverwondingen. Een paar meter bij het overleden slachtoffer vandaan stond een andere man die zwaargewond was geraakt. Hij heeft het incident overleefd.

Meedogenloos

Uit getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer koelbloedig om het leven is gebracht. Cijntje werd meerdere keren beschoten en ook toen hij probeerde weg te komen en richting de uitgang kroop, is de schutter op hem blijven schieten. Vervolgens zei de schutter iets tegen het slachtoffer in het Papiaments, stapte over hem heen en liep rustig en zonder om te kijken weg.

Tapgesprek

Twee getuigen verklaarden dat Robertico I. de schutter was. Dit vindt volgens de rechtbank steun in de verklaring van een andere getuige die een signalement gaf van de schutter dat past bij het signalement van I. Daarnaast is er een afgetapt gesprek met de huistelefoon van de vriendin van Robertico I. waarin wordt gezegd dat hij ‘mensen zou hebben neergehaald’.

Doodslag

De rechtbank oordeelt op basis van de getuigenverklaringen en ander bewijs, dat I. de schutter was. Omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat I. al van tevoren het plan had om het slachtoffer te doden wordt hij veroordeeld voor doodslag, niet voor moord. Ook is hij veroordeeld voor poging tot doodslag op het slachtoffer dat gewond raakte.

Brazilië

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen enkele openheid van zaken heeft gegeven en ook geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen doordat hij de dag na de schietpartij naar Brazilië is gevlucht en pas ruim zeven jaar na het overlijden van het slachtoffer is overgebracht naar Nederland.

Dat het andere slachtoffer niet is overleden en dat er niet nog meer slachtoffers in het café zijn gevallen, mag volgens de rechtbank ‘een groot geluk’ heten. Alles overwegende vindt de rechtbank 18 jaar celstraf passend en geboden.

Schadevergoedingen

De rechtbank veroordeelt de verdachte daarnaast tot het betalen van in totaal ruim 100.000 euro schadevergoeding aan de drie nabestaanden van het slachtoffer. Daarnaast moet hij ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen aan het tweede slachtoffer.