OM eist 20 jaar cel voor doodslag en poging doodslag in bomvol Haags café

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag 20 jaar celstraf geëist tegen de 42-jarige Robertico “Tico” I. voor het doodschieten van Jursley Cijntje (31) in een stampvol Haags café in 2015. De verdachte vluchtte naar Brazilië waar hij enkele jaren later werd opgepakt voor drugshandel. In mei vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd.

Negen kogels

Volgens justitie schoot op zaterdagnacht 11 juli rond 04.30 de toen 34-jarige Robertico I. in het Haagse café La Suegra van dichtbij zijn pistool leeg op Jursley Cijntje. Het slachtoffer valt en kruipt richting de uitgang, maar de verdachte blijft schieten. Vijftien hulzen werden er door de forensische opsporing gevonden, Cijntje wordt door negen kogels geraakt. Het uitgaanspubliek ziet hoe hij op straat voor de deur van het café nog voor zijn leven vecht en uiteindelijk overlijdt. Een vriend wordt vier keer getroffen en raakt zwaargewond, maar overleeft de schietpartij.

Nationale Opsporingslijst

Meerdere getuigen verklaren dat Robertico I. de schutter is. Wat er die avond precies in het café in de Herenstraat is gebeurd, blijft voor een deel in nevelen gehuld. Ondanks uitgebreide controles aan de deur, had I. uiteindelijk binnen toch een vuurwapen in handen. Maar toen hij enkele minuten na de schietpartij op straat door de politie werd gefouilleerd, had hij niets meer. Het bood hem de kans om te ontkomen en de volgende dag naar Brazilië te vluchten, waar hij een aantal jaren later werd opgepakt voor drugshandel. Pas bij zijn arrestatie ontdekt de Braziliaanse politie dat hij op de Nederlandse Nationale Opsporingslijst staat. In mei 2022 werd hij aan Nederland uitgeleverd.

Geen enkel berouw

De officier van justitie neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven. ‘Hij neemt dus geen enkele verantwoording voor zijn daad, betoont geen enkel berouw. De nabestaanden blijven achter met de vraag waarom hij die nacht besloot zijn wapen leeg te schieten op hun zoon, vader of neefje.’

De officier van justitie noemt het extra kwalijk dat I. heeft geschoten in een vol café. Sommige omstanders voelden de kogels langs zich vliegen, een vriend van het slachtoffer werd daadwerkelijk vier keer geraakt. Er zit nog altijd één kogel in zijn lijf. Naast de doodslag op het slachtoffer vindt het Openbaar Ministerie ook poging doodslag op deze vriend bewezen.

Fors strafblad

In Nederland had Robertico I. al een strafblad. Sinds de eeuwwisseling had hij al meerdere lange gevangenisstraffen uitgezeten voor onder meer wapenbezit en poging doodslag. ‘Zwaar geweld en vuurwapens lopen dus al jaren als een rode draad door zijn leven,’ vatte de officier van justitie samen.

Ze eiste tegen hem de maximaal mogelijke gevangenisstraf van 20 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Drugsconflict

Volgens politie-informatie zou blijken dat de schietpartij voortkwam uit een conflict in het drugsmilieu. Zowel verdachte als slachtoffer zijn van Curaçaose afkomst. Slachtoffer Jursley Cijntje zou lid zijn geweest van de Curaçaose straatbende No Limit Soldiers. Cijntje werd in 2010 verdacht van een dodelijke schietpartij tijdens een Antilliaans feest in Zoetermeer, maar uiteindelijk vrijgesproken.