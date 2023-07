18 jaar cel voor liquidatie in Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

Voor de liquidatie van de 35-jarige Shantienne Frans zijn dinsdag de Rotterdammers (21 en 22 jaar) Reinaldo C. (22) en Cleiton A. (21) veroordeeld tot 18 jaar cel voor moord. De straf is vier jaar minder dan geëist.

Nassauhaven

Frans werd doodgeschoten op de Nassauhaven in Rotterdam-Feijenoord in Rotterdam-Zuid. De rechtbank gaat ervan uit dat de moord in opdracht werd uitgevoerd voor tienduizend euro. C. heeft verklaard dat hij niet durfde te weigeren en dat hem eerder was gevraagd om een auto in brand te steken, maar de rechtbank gelooft dat niet.

Scooter

De rechtbank ziet voldoende aanwijzingen dat de twee al zeker een dag eerder bezig waren met de voorbereidingen.

C. heeft bekend de schutter te zijn geweest, maar krijgt evenveel straf als A., die volgens de rechtbank een scooter klaar zette en C oppikte in een gestolen BMW. Die auto werd in brand gestoken, waarna de twee vluchtten op de scooter.