OM eist 22 jaar cel voor liquidatie Shantienne Frans in Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee Rotterdammers van 21 en 22 jaar celstraffen van 22 jaar geëist voor hun rol bij de liquidatie van de 34-jarige Shantienne Frans, op 22 mei 2022 bij de Nassauhaven. Beide mannen worden beschuldigd van moord in vereniging, verboden wapenbezit en brandstichting.

Opgewacht bij woning

De twee verdachten, vermeend schutter Reinaldo M. (21) en vermeend regisseur Cleiton A. (22), hebben volgens justitie het slachtoffer op de bewuste avond opgewacht voor zijn woning. Toen Shantienne Frans naar buiten kwam, werd hij van dichtbij meerdere keren beschoten. Het gewonde slachtoffer rent vervolgens weg, maar komt ten val en probeert achter een auto te schuilen. Daar schiet de schutter van dichtbij opnieuw, waarna Frans ter plaatse overlijdt.

BMW

Op beelden die een getuige na het horen van de eerste schoten maakt, is volgens het OM te zien dat de schutter na zijn daad in een gereedstaande grijze BMW stapt en dat de bestuurder vervolgens hard wegrijdt. Deze auto wordt even later op de Feyenoordkade brandend aangetroffen. De brandstichting is vastgelegd door bewakingscamera’s. Als de wagen in brand staat, vluchten de twee inzittenden op een scooter weg, die een dag eerder in de bosjes verstopt is.

Mast

Tijdens het uitgebreide onderzoek heeft de recherche gekeken naar de historische gegevens van de telefoon van Reinaldo M. Daaruit blijkt dat deze op de avond van de liquidatie in de buurt een mast aanstraalt. Ook een avond eerder gebeurt dat. Daarnaast zijn in het dossier camerabeelden beschikbaar waarop de schutter te zien is als hij bij zijn huis in een auto stapt. Hij draagt daarbij een donkere broek met witte strepen aan de zijkant.

‘Hoeveel boys heb je nodig?’

Die broek komt overeen met de beelden die de getuige maakte van de liquidatie. In een chatgesprek tussen de twee verdachten dat in het dossier is gevoegd wordt een dag voor de liquidatie over de moordplannen gepraat. ‘Hoeveel boys heb je nodig?’, wordt er bijvoorbeeld gevraagd. Ook wordt er gevraagd of er nog ‘soldaten’ actief zijn en dat degene die kan meteen ‘borg’ krijgt.

Bij de uitgebrande auto wordt een deel van een verbrande handschoen gevonden. Op de handschoen wordt dna van Cleiton A. gevonden. Ook op de hulzen die op de plaats delict worden aangetroffen zit dna van deze 22-jarige verdachte.

Ondanks uitgebreid onderzoek is niet vast komen te staan wat het exacte motief is van de liquidatie. De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Ook over de opdrachtgever zwijgen beiden. ‘Het motief is in ieder geval een geldbedrag geweest’, aldus de officier van justitie ter zitting.

‘Een afschuwelijke liquidatie, midden op straat. Waar meerdere mensen getuige van zijn geweest. Een feit als dit is voor de rechtsorde zeer schokkend en brengt gevoelens van onrust, angst en onveiligheid teweeg in de samenleving (…) De kinderen van het slachtoffer zullen hun vader nooit leren kennen, en hun moeder moet zonder haar partner verder. Ook de moeder van het slachtoffer heeft haar zoon op veel te jonge leeftijd verloren. Ik reken dit verdachten zeer zwaar aan.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Broertje eerder vermoord

De Rotterdamse Curaçaoënaar Shantienne Frans was de broer van de op 29 mei 2020 geliquideerde Merwin “Junny” Frans (30). In 2021 werden Michelangelo B. (21) en Anderson B. (21) veroordeeld tot 18 en 17 jaar cel voor de liquidatie van Merwin Frans in Rotterdam-IJsselmonde. Het slachtoffer werd doodgeschoten bij zijn woning aan de Bramentuin.

