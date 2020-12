20 jaar cel en tbs voor sadistische Bredase brandmoord

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft vrijdag de 52-jarige Bredanaar Janie H. veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op autohandelaar Ger van Zundert. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer werd op 8 april 2019 in brand gestoken door zijn voormalige vriend, waarna die overleed.

Wasbenzine

Van Zundert werd in zijn eigen garage aan de Sparrenweg in Breda overmeesterd door twee mannen die hem op zijn stoel vastbonden. De twee mannen lieten vervolgens Janie H. binnen en vertrokken weer. Terwijl H. een biertje dronk en een peuk rookte, besprenkelde hij het slachtoffer telkens met wasbenzine en dreigde hem in brand te steken. Na drie kwartier voegde hij de daad bij het woord en stak het slachtoffer in brand. Daarna reed hij in Van Zundert’s auto dwars door de garagedeur naar buiten.

Het slachtoffer maakte zichzelf los doordat de tiewraps waarmee hij vastgebonden was, door de hitte waren gesmolten. Hij zocht hulp en werd ernstig verbrand overgebracht naar het brandwondencentrum. Enkele uren later overleed hij.

Geen openheid

Volgens de rechtbank heeft Janie H. zijn voormalige compagnon en vriend op een gruwelijke wijze vermoord en de nabestaanden onbeschrijflijk en onherstelbaar leed aangedaan. De rechtbank rekent het verdachte ook zwaar aan dat hij geen openheid heeft gegeven en geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daad.

Psychische stoornis

De rechtbank heeft vastgesteld dat er tijdens de moord sprake was van een psychische stoornis, waardoor de verdachte enigszins verminderd toerekenings­vatbaar is. Omdat de rechtbank van mening is dat het niet verantwoord is dat H. na het uitzitten van zijn straf zonder behandeling terugkeert in de maatschappij, wordt hem naast 20 jaar cel ook tbs met dwangverpleging opgelegd.