Eis: 20 jaar en tbs voor Bredase brandmoord

Omdat het Openbaar Ministerie denkt dat Janie H. zijn oude vriend Ger van Zundert (49) in 2019 in brand heeft gestoken, waardoor die om te leven kwam, eiste de officier van justitie in Breda vrijdag 20 jaar en tbs tegen hem voor moord. H. (52) is blijven ontkennen dat hij de dader is. Van Zundert is in brand gestoken in een garage vlakbij zijn huis.

Tiewraps gesmolten

In de avond van 8 april 2019 troffen bewoners van de Sparrenweg in Breda hun buurman Van Zundert zwaargewond voor hun deur aan. Hij had grote brandwonden over zijn hele lichaam. Hij zegt in brand gestoken te zijn door een bekende van hem. De 49-jarige Bredanaar overlijdt de volgende ochtend in een ziekenhuis.

Garagehouder Van Zundert en H. zijn ooit zakenpartners geweest. Volgens het Openbaar Ministerie heeft H. door twee medeverdachten een afspraak laten maken om auto-onderdelen te komen kopen. Meteen na hun aankomst zegt Van Zundert te zijn mishandeld en vastgebonden op een stoel met tiewraps en tape (waarvan restanten nog zijn aangetroffen). In eerste instantie werden ook zijn mond en ogen getaped.

Die tape zou op zeker moment door een derde bezoeker, Janie H. zijn losgemaakt. Van Zundert kon toen zien dat H. hem met wasbenzine besprenkelde en er een vlam bij hield. Hij vatte vlam, de tiewraps smolten door de warmte. Zo wist hij weg te lopen en de overburen te bereiken. Van Zundert heeft nog uitgebreid aan de politie, zijn zoon, en de buren te verteld wat er is gebeurd. Het gesprek werd onder ander opgenomen door een bodycam van de politie.

Vuurwapens

Het slachtoffer vertelde onder andere dat hij vuurwapens heeft gezien bij de aanvallers en dat door H. een blikje bier is gedronken. In de garage zijn sigarettenpeuken gevonden met het dna H.. Na de daad ging de verdachte volgens de officier van justitie door naar een café om wat te drinken. Hij meldde zich de volgende dag aan het politiebureau met de auto die hij van Van Zundert had meegenomen.

Het gehele scenario vergde veel voorbereidingen zoals het huren van een auto, het inhuren van de twee medeverdachten en het samenbinden van een pakket lucifers voor het aansteken van de brand. Alles wijst volgens de officier van justitie op voorbedachte rade, en dus moord.

H. heeft niet meegewerkt aan psychisch onderzoek in het Pieter Baancentrum. In 2017 zijn bij H. psychische stoornissen geconstateerd. Hij kan erg ‘boos’ worden als hij meent dat hem onrecht wordt aangedaan. Daarom wil de officier ook tbs-oplegging. In 2017 dreigde hij zichzelf op te blazen bij het bedrijf van Van Zundert. (tekst gaat verder na reclame)

‘Ik ga je in brand steken’

Door de opnames en de getuigen is vrij goed te reconstrueren wat er volgens Van Zundert is gezegd in de garage. Volgens hem werd passeerde het volgende gesprek:

Janie H.: Ik ga je in brand steken Van Zundert: Je bent niet goed, jongen Janie H.: Al krijg ik 20 jaar, ’t stikt me niks, ik ga me straks melden bij de Mijkenbroek. (politiebureau – red.)

Op de zitting zei H: ‘Ik heb het niet gedaan’.

Hij droeg hij volgens de verslaggever van BN/De Stem een wit T-shirt met op de borst een clown met rode Pipo-neus. Daaronder de tekst: ‘Als je wilt dat mensen uit je leven verdwijnen, leen ze geld en je ziet ze nooit meer terug’. Hij heeft hij vrijwel niets over het gebeuren in de garage verklaard maar wel gesuggereerd dat er onenigheid was over geld met Van Zundert.

Naar de andere verdachten is nog onderzoek gaande. In de zaak tegen H. doet de rechtbank op 4 december uitspraak.