20 jaar cel voor doodschieten Raymildo Landveld (19) in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 51-jarige Maikel A. uit Diemen tot een gevangenisstraf van 20 jaar veroordeeld voor het doodschieten van de 19-jarige Raymildo Landveld en het beschieten van drie anderen, op 2 mei 2018 in Amsterdam-Zuidoost. De eis van het OM was 30 jaar.

Ripdeal

Het 19-jarige dakloze slachtoffer zat op de bewuste avond in een Mercedes Vito-busje in de Krootstraat in de Bijlmer. Hij had het busje een paar dagen daarvoor weggenomen van een parkeerterrein om het als slaapplek te gebruiken. Tijdens later onderzoek bleek dat het busje op dat parkeerterrein was achtergelaten na een ripdeal tussen criminelen, waarbij het busje met daarin een lading cocaïne was gestolen. In een verborgen ruimte bleek nog een kilo cocaïne verstopt te zitten.

Busje beschoten

Toen de man die van het busje was bestolen, het voertuig zag rijden, waarschuwde hij de latere schutter. Die schoot kort daarna onmiddellijk op het busje. Daarbij werd de 19-jarige Raymildo Landveld dodelijk getroffen. Een vriend van hem, die in een andere auto zat, raakte zwaargewond. Twee toevallige voorbijgangers die langsreden, werden eveneens door de man beschoten, maar bleven ongedeerd.

Op basis van poststukken die in het busje lagen, telefoongegevens, verklaringen en heimelijk opgenomen gesprekken kwam de politie in het onderzoek uit bij de 51-jarige Maikel A. De rechtbank oordeelt nu dat hij inderdaad de schutter is geweest.

Geen moord maar doodslag

Anders dan het Openbaar Ministerie, komt de rechtbank tot de conclusie dat niet is bewezen dat er sprake is van moord, maar van doodslag en poging tot doodslag op de drie andere slachtoffers. A. wordt ook veroordeeld voor bezit van twee vuurwapens en drugs, voor het voorbereiden van drugshandel en voor witwassen.

Onherstelbaar leed

De rechtbank rekent de man zijn daden zwaar aan. Hij heeft met de schietpartij onherstelbaar leed veroorzaakt bij de onschuldige slachtoffers en de nabestaanden. De moeder en zussen van Raymildo Landveld zijn diep getroffen door de dood van hun zoon en broer. Ook de drie andere slachtoffers ervaren nog iedere dag de grote impact van de schietpartij op hun leven.