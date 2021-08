20 ton hasj gepakt bij Canarische Eilanden (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft zondag ter hoogte van de Canarische Eilanden een schip onderschept dat op weg was met zo’n 20 ton hasj. Het vrachtschip “Natalia” had elf mensen aan boord. Het verkeerde in zo’n slechte staat dat het volgens de politie serieus risico liep om te vergaan.

Fuerteventura

Agenten van de Spaanse douane gingen op zo’n 65 kilometer ten zuidoosten van Fuerteventura aan boord van het schip.

Het onderzoek begon in januari 2021 en was gericht op een bedrijf gevestigd in Libanon dat logistieke diensten op het gebied van maritiem transport levert aan particulieren. Dit bedrijf was eerder gelinkt aan de inbeslagname van 13,6 ton hasj in 2016 op een schip in Libië.

Het onderschepte schip werd door het Spaanse Maritiem Coördinatiecentrum in de gaten gehouden. In juli 2021 lag het in Turkije waar het werd omgedoopt tot “Natalia” en de registratie werd gewijzigd van Togo naar Palau. De Natalia voer vervolgens richting de Atlantische Oceaan.

West-Afrika

Waar de hasj aan boord is gebracht is niet bekend gemaakt.

Het laatste jaar wordt Marokkaanse veelal eerst naar West-Afrikaanse landen getransporteerd om daar te worden geladen op grotere zeeschepen die op weg gaan naar West-Europa.

De Spaanse ambtenaren stelden vast dat de koopvaarder water maakte en ernstige gebreken aan de motoren vertoonde. Aan boord waren 638 balen hasj met een totaal gewicht van 19.876 kilo. De elf opvarenden zijn aangehouden. Ze hebben allen de Syrische nationaliteit. De operatie was een gezamenlijk optreden van de Spaanse Nationale Politie, Douane en de Franse autoriteiten.