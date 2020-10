2000 liter fentanyl gevonden in loods Breda (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst en bestemming van zo’n 2000 liter chemicaliën die donderdag in een loods in Breda werden aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om grondstoffen voor het maken van de levengevaarlijke drug fentanyl, een zware pijnstiller. Er is nog niemand aangehouden.

Jerrycans vol chemicaliën

De politie kreeg donderdagochtend een tip over een verdachte situatie in de loods in Breda. Daar vond de politie grote hoeveelheden chemicaliën. In totaal ging het om ongeveer 2000 liter, verdeeld over jerrycans met een inhoud van 25 liter en drums van 200 liter. Ook werden enkele honderden lege 25-liter jerrycans aangetroffen en materialen voor de verwerking van de chemicaliën.

Overdosis

Na overleg tussen specialisten van de politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) werd vastgesteld dat het vermoedelijk gaat om grondstoffen voor het maken van fentanyl, een gevaarlijke opiaat waarvan een paar milligram al fataal kan zijn. Fentanyl is ongeveer 50 keer sterker dan heroïne en vormt al jaren een groot probleem in de Verenigde Staten en Canada. Muzikanten Prince en Tom Petty en rapper Mac Miller stierven aan een overdosis fentanyl.

Volgens de politie is het niet duidelijk in de loods een drugslab opgezet werd of dat deze alleen gebruikt werd voor de verwerking en doorvoer van de grondstoffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.