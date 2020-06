21 jaar cel voor Errol J. vanwege moord Karel Pronk

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de 53-jarige Errol “Mick” J. tot 21 jaar cel veroordeeld voor de moord op Karel Pronk in Delft. J., die ook is veroordeeld voor wapenbezit, schoot het slachtoffer op 7 augustus 2018 op klaarlichte dag buiten bij een koffiehuis dood. De eis van het OM was twee weken terug 22 jaar.

‘Uitermate schokkend’

De koelbloedigheid en het kennelijke gemak waarmee Hells Angel Errol J. crimineel Karel Pronk van dichtbij doodschoot vindt de rechtbank uitermate schokkend. Volgens de rechter heeft J. het risico genomen dat omstanders door kogels geraakt zouden worden. ‘Een deel van de geloste schoten heeft het slachtoffer namelijk niet geraakt,’ aldus de rechtbank. ‘In een bestelbus die geparkeerd stond bij de eetgelegenheid is een kogelgat aangetroffen. Klanten en medewerkers van de eetgelegenheid en voorbijgangers hebben de schoten gehoord en sommigen hebben de schietpartij zien gebeuren.’

Motief onduidelijk

Errol J. bleef voor de rechtbank zwijgen, waardoor de achtergronden van de moord onduidelijk blijven. De geruchten dat er een ruzie aan vooraf zou zijn gegaan zitten wel in het dossier, maar er zijn geen getuigen die dat hebben kunnen bevestigen. De rechtbank: ‘Uit zijn houding valt ook niet af te leiden dat hij verantwoordelijkheid heeft willen nemen voor zijn handelen. Gelet op het strafblad, zijn handelwijze bij de moord en zijn houding op zitting is de kans op herhaling van dit soort ernstige geweldsmisdrijven zeer aanwezig. De maatschappij moet dan ook voor lange tijd tegen de man worden beschermd.’

Tien maanden voortvluchtig

De rechtbank veroordeelt J. tot 20 jaar cel voor de moord op Pronk. Daar komt nog één jaar gevangenisstraf bij, omdat de dader bij zijn arrestatie in Spanje een semi-automatisch pistool met munitie bij zich had. Errol J. was na de liquidatie ruim tien maanden voortvluchtig. Hij dook onder bij de Hells Angels in Harlingen en in Spanje.