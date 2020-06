OM eist 22 jaar cel voor liquidatie op crimineel Karel Pronk

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft 22 jaar celstraf geëist tegen Errol J., die wordt verdacht van de liquidatie van de Delftse crimineel Karel Pronk (60). Die werd op 7 augustus 2018 van dichtbij doodgeschoten bij een koffiehuis in Delft. Hells Angel Errol J. (53) werd in juni vorig jaar in Spanje opgepakt tijdens een routinecontrole van de Spaanse politie. Begin juli 2019 werd hij overgeleverd naar Nederland.

Motief onbekend

Het motief voor de schietpartij blijft onduidelijk. Volgens de officier van justitie ging het gerucht dat de twee enkele dagen eerder ruzie hadden tijdens een festival of de jaarlijkse bloemencorso in Delft, maar daar is nooit een concrete aanwijzing voor gevonden. ‘Het is zelfs niet eens duidelijk of de twee elkaar kenden, behalve dan dat ze elkaar hadden gegroet op het terras van het koffiehuis.’

Over de kogelhulzen met dna van J. die bij het koffiehuis zijn gevonden, zweeg hij vrijdag in de rechtbank in Den Haag. Ook tijdens de behandeling van de rechtszaak zweeg hij.

Voortvluchtig

Errol “Mick” J. was sinds de liquidatie van Karel Pronk spoorloos en werd begin september 2018 op de Nationale Opsporingslijst gezet. In juni 2019 werd hij gearresteerd op de A2 bij het dorp Cetina in de buurt van de stad Zaragoza. Tijdens zijn arrestatie had hij naast een doorgeladen pistool en munitie ook negen messen en handboeien op zak. Verder was hij in het bezit van make-up, mogelijk om de opvallende tatoeages in zijn gezicht te kunnen bedekken. (tekst gaat verder na de advertenties).

Massale vechtpartij

Vlak na zijn arrestatie werd J. bij verstek veroordeeld tot vijf maanden cel voor zijn betrokkenheid bij een massale vechtpartij tussen de inmiddels verboden motorclubs Hells Angels en Mongols in 2016. Hij zat toen nog vast in Spanje. Bij die massale veldslag op 7 april 2016 in en bij het Van der Valkhotel Rotterdam-Blijdorp waren zeker 30 man betrokken. Er vielen verschillende gewonden, waaronder één zwaargewonde, en er werd ongeveer 20 keer geschoten.

