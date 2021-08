2100 kilo cocaïne gepakt in Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Douane heeft vrijdag in de haven van Rotterdam opnieuw een grote partij cocaïne onderschept: 2100 kilo. Vorige maand werden ook al twee grote cokevangsten gedaan. Eerst werd een partij van 3001 kilo onderschept, daarna een lading van 1543 kilo. De cocaïne die vrijdag werd gevonden, was verstopt in een container met bananenpulp.

De container was afkomstig uit Costa Rica en bedoeld voor een bedrijf in Nederland, dat naar alle waarschijnlijkheid niets met de smokkel te maken heeft, aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens justitie bedraagt de straatwaarde van de drugs die vrijdag werd onderschept ruim 157 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Ter vergelijking: vorig jaar werd er in de Rotterdamse haven ruim 40.000 kilo cocaïne gepakt. De grootste lading die dat jaar in een keer werd aangetroffen was ruim 2000 kilo.