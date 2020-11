22 jaar cel in hoger beroep voor Jeu R. vanwege mislukte aanslagen

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag de 52-jarige Jeu R. uit het Limburgse Echt in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor twee pogingen tot moord en twee pogingen tot doodslag. De straf is drie jaar lager dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

Zwaargewond

Justitie ziet Jeu R. als de dader van twee mislukte aanslagen in 2014 en 2016 op Jan S. uit Ohé en Laak. Hij schoot daarbij beide keren in Echt en in Ohé en Laak op de auto waarin S. zat. Bij de eerste aanslag reed hij samen met een vriend. Bij de tweede aanslag zaten ook zijn vrouw en zoontje in de auto. Jan S. raakte zwaargewond aan beide benen en liep ernstig blijvend letsel op aan zijn knieën. Volgens justitie zijn alle slachtoffers letterlijk aan de dood ontsnapt.

Poging tot doodslag

In juli 2018 werd Jeu R. tot 25 jaar cel veroordeeld, maar hij ging in hoger beroep. De straf valt nu drie jaar lager uit omdat het hof de tweede aanslag beoordeelt als een poging tot doodslag op de passagiers. Uit het dossier rijst het beeld dat de twee aanslagen moeten worden geplaatst in de sfeer van liquidaties in het criminele milieu. R. zou in 2016 ook een lid van het Satudarah-chapter Heerlen hebben willen gijzelen omdat die nog voor acht ton bij hem in het krijt zou staan.

Geen spijt

Bij het bepalen van de straf heeft het hof meegewogen dat Jeu R. geen enkele duidelijkheid heeft verschaft over zijn handelen. Hij heeft geen spijt getoond en geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden. Uit opgenomen gesprekken leidt het hof zelfs af dat hij nog een derde poging wilde doen om zijn slachtoffer om het leven te brengen.

R. is daarnaast ook veroordeeld voor een grote hoeveelheid wapens en munitie die hij in bezit had. Naast de celstraf van 22 jaar moet hij ook ruim 84.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.