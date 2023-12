2,3 ton cocaïne onderschept, arrestaties in Spanje en Nederland (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse en Nederlandse politie hebben vijf verdachten opgepakt die deel zouden uitmaken van een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel. In Spanje zijn drie verdachten gearresteerd, in Nederland twee. De vijf worden gelinkt aan de inbeslagname van ruim 2.300 kilo cocaïne in Spanje. Het gaat om drugsvangsten in de haven van Bilbao, in 2020, en in Algeciras, in 2021 en 2022.

De eerste van deze inbeslagnames vond plaats in april 2020 in de haven van Bilbao, waarbij 1.100 kilo cocaïne in beslag werd genomen in een zeecontainer uit Ecuador. De drugs zaten verstopt tussen een partij bananen.

Baskenland

Nadat een eerste verdachte werd opgepakt, bracht het onderzoek “Bandi-Hammer” – van de douane in Baskenland en de douane van de Verenigde Staten – een internationale criminele organisatie aan het licht, die zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel. Het netwerk had een constructie van legale bedrijven opgezet die partijen cocaïne invoerde in containers met legale deklading.

Fruitbedrijven

Naarmate de maanden verstreken, kwamen verschillende fruitimportbedrijven in Madrid in kaart, die speciaal waren opgericht om grote partijen cocaïne via zeecontainers vanuit Zuid-Amerika naar Spanje te smokkelen.

In september 2021 werd door de douane van Baskenland en Andalusië en een speciale eenheid van de Spaanse politie 1.152 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Algeciras. Daarbij werd een tweede verdachte aangehouden. In november 2022 werd in de haven van Algeciras nog eens 96 kilo cocaïne onderschept. De drie partijen coke worden allemaal gelinkt aan dezelfde criminele organisatie.

Pgp-chats

Het bewijs tegen het netwerk kwam uit maandenlang onderzoek van de Guardia Civil naar ontsleutelde pgp-chats van de verdachten. In onderlinge communicatie spraken de verdachten ronduit over de smokkel van grote partijen cocaïne.

Amsterdam

In november 2022 deden arrestatieteams vier invallen in de provincies Madrid en Alicante en twee in Amsterdam. In totaal werden vijf verdachten opgepakt: drie in Spanje en twee in Nederland. De aangehouden mannen worden verdacht van grootschalige drugshandel, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en de invoer van 2.348 kilo cocaïne in Spanje.

Waarom het nieuws nu pas naar buiten is gebracht, is onduidelijk.

Albanees kopstuk

De Spaanse politie meldt verder dat de Noord-Amerikaanse autoriteiten eerder een prominente Albanese drugshandelaar, die in de Verenigde Staten woonde, hebben opgepakt. Deze Albanees wordt ervan beschuldigd leiding te geven aan een uitgebreid drugsnetwerk dat cocaïne verspreidde in meer dan vijftien landen, waaronder Spanje. De opsporingsdiensten linken hem ook aan plannen van de bouw van een ‘onderwaterdrone’ om grote partijen cocaïne te vervoeren tussen Zuid-Amerika en Europa. Dit onderzoek in de VS valt samen met het Spaanse onderzoek naar de 1.100 kilo cocaïne die in 2020 in de haven van Bilbao werd onderschept.

Bij het onderzoek “Bandi-Hammer” zijn naast de Spaanse politie en de Guardia Civil ook de Nederlandse politie en de Amerikaanse DEA betrokken.