25.000 advocatengesprekken vanuit bajes opgenomen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Door een fout heeft het telefoonsysteem van Justitie dat gesprekken van gedetineerden opneemt 25.000 gesprekken tussen advocaten en gedetineerden vastgelegd. Dat is veel meer dan gedacht. Minister Sander Dekker schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Telio

Een onderzoekscommissie komt tot het getal van 25.000. Het telefoonsysteem voor de PI’s (Telio) heeft sinds 2013 nummers van advocaten geregistreerd en zou gesprekken die met zo’n nummer verbinding maken moeten negeren. De nummerherkenning van Telio werkte niet goed door een verkeerde instelling in de software. De lijst met advocatennummers wordt iedere nacht geactualiseerd. Inmiddels zou het systeem naar behoren werken.

Moppie

Telio schatte het aantal gesprekken dat sinds 2017 ten onrechte was oopgenomen op ruim drieduizend. Maar de onderzoekscommissie constateerde dat aan het einde van de wettelijke bewaartermijn van acht maanden 3.313 gesprekken met advocatenkamers waren opgenomen en schatte het een totaal aantal ten onrechte opgenomen gesprekken op 25.000.

De zaak kwam aan het rollen toen in 2018 een telefoongesprek tussen een advocaat en de in het Passage-proces tot levenslang veroordeelde Mohamed “Moppie” R. bleek te zijn opgenomen. Dat telefoonnummer was wel doorgegeven.