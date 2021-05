2,5 jaar cel voor cashvangst in Amsterdamse parkeergarage

Connect on Linked in

Voor de vangst van een slordige miljoen euro cash eiste de officier van justitie in Amsterdam donderdag 2,5 jaar cel tegen een 49-jarige man zonder vaste woonplaats. Een half miljoen euro daarvan lag in een auto die was geparkeerd in een parkeergarage van een Amsterdams appartementengebouw aan de Pontsteiger, in het westelijk deel van het centrum. Tegen de 20-jarige zoon van de verdachte, uit Assen, was de eis 18 maanden.

Openstaande tas

De twee mannen werden op 16 april 2020 in een Amsterdams appartementencomplex aangehouden. In een auto in de ondergrondse parkeergarage zat, deels in een verborgen ruimte, voor bijna een half miljoen euro aan bankbiljetten. De politie trof daarnaast in dit onderzoek bij doorzoekingen van twee woningen ruim vierhonderdduizend euro en een vuurwapen aan.

Agenten die in de ondergrondse parkeergarage van het appartementencomplex surveilleerden zagen op 16 april vorig jaar in een auto een openstaande sporttas met zichtbaar veel bankbiljetten. Toen de agenten op de twee bij de auto aanwezig mannen afstapten, reageerden zij geschrokken en zenuwachtig. Agenten trokken daarop hun vuurwapen.

Bij nadere inspectie van de auto werden ook in een openstaande verborgen ruimte van de auto bankbiljetten aangetroffen. In totaal lag er in de auto een geldbedrag van 484.000 euro.

Ontmoeting

De achterramen van de auto waren geblindeerd. Justitie spreekt van een criminele ontmoeting die door de politie werd verstoord. De officier in zijn requisitoir: ‘Verborgen ruimtes zijn in essentie bedoeld om goederen aan het zicht te onttrekken en vormen daarmee voor criminelen dan wel criminele organisaties hèt middel om strafbare zaken buiten de waarneming van de autoriteiten te kunnen vervoeren.’

Bij doorzoekingen van twee woningen, eentje in het bijbehorende appartementencomplex en een in Rotterdam, werd bij elkaar nog eens 426.000 euro aangetroffen. Daarnaast vond de politie een geldtelmachine, een jammer, een paar telefoons waaronder een cryptotelefoon en – verstopt in de afzuigkap – een vuurwapen. De informatie die op de telefoons werd aangetroffen duidde erop dat de gebruikers van die telefoons actief betrokken moeten zijn geweest bij grootschalige internationale drugstransporten.

Zwijgrecht

Kort na de aanhouding van de mannen in de parkeergarage werd bij de doorzoeking van het appartement boven de parkeergarage de 20-jarige zoon aangehouden. De twee verdachten hebben zich gedurende het gehele proces integraal beroepen op hun zwijgrecht.

De andere verdachte die in de parkeergarage is gearresteerd op 16 april was een inmiddels 39-jarige man uit Rotterdam. Hij is afgelopen maart veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden voor witwassen. Hij noch het OM is daarvoor in hoger beroep gegaan.

In de woning aan de Pontsteiger en in een andere woning is ook een waardevolle voorraad aan merkkleding in beslag genomen.