2,5 jaar cel voor voetballer Rai Vloet wegens veroorzaken dodelijk ongeval

De rechtbank in Haarlem heeft maandag profvoetballer Rai Vloet (27) veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf en een rijontzegging van vier jaar voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeval waarbij een 4-jarig jongetje is overleden. Het ongeluk gebeurde op 14 november 2021 op de A4 bij Hoofddorp. Het OM had 3,5 jaar cel geëist.

Vloet reed rond 01.00 ‘s nachts op de A4 vanuit Amsterdam in de richting van Leiden/Den Haag. Ter hoogte van Hoofddorp botste hij met hoge snelheid van achteren op een andere auto met daarin een gezin met twee jonge kinderen. Hun auto ging door de aanrijding tollen en kwam zo’n 200 meter verderop op de vluchtstrook tot stilstand. Als gevolg van het ongeluk overleed een 4-jarig jongetje. De ouders van het kind en Vloet en zijn bijrijder raakten gewond.

Ontkent

Vlak na het ongeluk deed de ex-speler van o.a. PSV, NAC en Heracles er alles aan om onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Zo ontkende hij in eerste instantie de auto te hebben bestuurd en wekte hij de suggestie dat zijn medepassagier had gereden. Pas aan het einde van de dag erkende hij zelf de bestuurder geweest te zijn.

Drank

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat de auto van Rai Vloet zonder te remmen met een snelheid van 193 kilometer per uur tegen de auto van het gezin is gereden. Uit een ademanalyse is gebleken dat Vloet ten tijde van het ongeval onder invloed was van ruim twee keer zoveel alcohol als de toegestane hoeveelheid.

De rechtbank noemt het rijgedrag van Vloet ‘roekeloos’ en rekent het hem zwaar aan dat hij met zijn gedrag een ‘onomkeerbaar verlies en immens leed’ heeft toegebracht aan de nabestaanden van het 4-jarige slachtoffer.

Berouw

De rechtbank houdt er rekening mee dat Vloet verder geen strafblad heeft en dat hij verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen en berouw heeft getoond. Ook weegt de rechtbank mee dat de media-aandacht naar aanleiding van het ongeval gevolgen heeft gehad voor zijn profcarrière.

Verder heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 2,5 jaar cel op zijn plaats is. Daarnaast mag Vloet vier jaar lang geen auto besturen.

Rusland

Vloet was zelf niet bij de uitspraak aanwezig, maar hij was twee weken geleden wel bij de behandeling van zijn zaak aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn advocaat zal de voetballer van het Russische FK Oeral niet vluchten voor zijn straf.