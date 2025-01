25 jaar in plaats van levenslang voor “Noffel” in hoger beroep

Onder vuur Het waren 34 kogels waaraan Peter R. op 5 november 2015 op miraculeuze wijze wist te ontsnappen. De opdracht hiervoor zou van Naoufal F. (44) zijn uitgegaan. Hij stuurde de schutters aan die “Pjotr” toen onder vuur namen. Het belangrijkste bewijs zijn PGP-berichten van een persoon met de alias Buik (en andere aliassen). Het Openbaar Ministerie zegt zeker te weten dat deze aliassen staan voor F. en dat zeker is dat F. deze berichten verstuurde.

De verdediging stelde zich onder meer op het standpunt dat de e-mailadressen waarop het bewijs onder meer is gebaseerd niet van F. zouden zijn. Maar het gebruik van mensen om hem heen en het feit dat hij zijn contactgegevens een keer heeft overgezet vanuit het bewuste e-mailadres, zou volgens het hof anders aantonen.

Vrijgesproken

F. werd er ook van verdacht opdracht te hebben gegeven tot de geruchtmakende moord op de Iraniër Ali Motamed. Motamed werd in december 2015 voor zijn huis in Almere in het hoofd geschoten. Maar F. is door het hof nu vrijgesproken van het medeplegen van die moord, omdat hij wel betrokken was bij een uitwisseling over de opdracht tot die moord, maar verder niet meer bij het daadwerkelijke organiseren en uitvoeren van de moord. Hij was alleen betrokken als ‘tussenpersoon en doorgeefluik’. Daarom is Noffel wel veroordeeld voor poging tot uitlokking van moord.

Motamed bleek naderhand in Iran hoogstwaarschijnlijk ter dood veroordeeld te zijn geweest voor het plegen van een aanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij in de begin jaren tachtig. Daarbij vielen tientallen doden. Hij was van naam veranderd.

Het bewijs tegen Noffel als opdrachtgever voor deze liquidatie kwam eerder uit door de politie ontcijferde pgp-communicatie uit de telefoon van crimineel Randall D., die verdachte was van de liquidatie van Lucas Boom en van Peter R.. Volgens de rechtbank staat vast dat achter de schuilnamen “Vieze” en “Grote Hooft” Noffel schuilging. Dit e-mailadres gaf D. een ‘mooi klusje’ in Almere voor ‘130’. Uiteindelijk kon D. de moord niet uitvoeren omdat hij werd gearresteerd voor de moord op Boom.

Het hof oordeelt nu dus anders over de schuld van Noffel in deze zaak.

In de hoogte van de straf speelde ook mee, dat de straffen voor F. zijn samengevoegd en dat de redelijke termijn van behandeling van de zaak is overschreden.