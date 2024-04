2,5 ton cocaïne in half-duikboot voor Guyanese kust

Connect on Linked in

In een half-duikboot is vorige maand voor de kust van Guyana bijna 2,5 ton cocaïne in beslag genomen. Het nieuws is pas vrijdag naar buiten gebracht door de ambassade van de Verenigde Staten in Georgetown.

Marine

Een half-duikboot (semi-submersible) vaart vlak onder waterlijn zodat die met het blote oog en radarsystemen moeilijker waarneembaar is. Op 21 maart werd de vangst al gedaan, in de internationale wateren, op ongeveer 240 kilometer uit de kust van Guyana. Er bleek 2370 kilo cocaïne aan boord te zijn.

DEA

De inbeslagname van het schip werd geleid door agenten van de Drug Enforcement Agency (DEA) en de kustwacht van de Verenigde Staten. Een kruiser van de Amerikaanse marine, de USS Leyte Gulf, deed de onderschepping arresteerde vier opvarenden.

De verdachten zullen in de Verenigde Staten voor de rechter worden gebracht.

Vliegtuigjes

Zowel in buurland Suriname als in Guyana zijn in het verleden “cocaïne-onderzeeërs” aangetroffen. In Guyana gebeurde dat in 2014 op een afgelegen plek in het Waini-gebied.

Cocaïne wordt met vliegtuigjes vanuit Colombia, Venezuela en Brazilië afgezet in de binnenlanden van Guyana en Suriname.

Mogelijk is de in beslag genomen cocaïne in Guyana of Suriname ingeladen.

