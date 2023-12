2,5 ton cocaïne in steenkool op weg naar Antwerpen gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In het havengebied van de Colombiaanse stad Baranquilla is vrijdag 2,5 ton cocaïne onderschept die op weg zou gaan naar de haven van Antwerpen.

Steenkool

De cocaïne was middels een chemisch proces verwerkt in steenkool, dat als deklading functioneerde.

Dat betekent dat de drugs in (bijvoorbeeld) Nederland of België in een zogeheten cocaïnewasserij weer teruggewonnen had moeten worden.

De pakkans voor dit soort “vermomde” cocaïne is wat kleiner.

Kennis

Er is in Europa de afgelopen vijf jaar een sterke groei in de aanwezigheid van wasserijen waar cocaïne wordt gewonnen uit bijvoorbeeld, kleding, shampoo of steenkool, zo concludeerden EU en de VN in onderzoeksrapporten.

Door met hun kennis in Europa dat soort wasserijen op te zetten proberen criminele organisaties uit Colombia of Mexico te concurreren met Europese criminele organisaties op de Europese markt.

Vorig jaar zijn er mensen veroordeeld voor een zeer grote wasserij in een paardenmanege in het Drentse Nijeveen, waar ook steenkool werd verwerkt.