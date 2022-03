Flink lagere straffen dan geëist voor productie cocaïne

De rechtbank in Amsterdam heeft alle tien verdachten in de tweede strafzaak over (onder meer) een fors coke-laboratorium in Nijeveen tot celstraffen veroordeeld: de hoogste straf is zes jaar, anderen kregen straffen van vijf tot 30 maanden onvoorwaardelijk. De rechtbank vindt dat de mannen schuldig zijn aan aan het produceren en verhandelen van cocaïne en aan deelname aan een criminele organisatie. Tegen de hoofdverdachte had het Openbaar Ministerie 12 jaar cel geëist. Deze Oguz H. (52) is voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd.

(beeld uit archief)

Manege

Op 7 augustus 2020 viel de politie binnen in een manege in Nijeveen, een loods in Apeldoorn en een loods in Elshout. In de manege werd een complete cocaïnewasserij aangetroffen, waarvan cocaïnepasta snuifbare cocaïne gemaakt kon worden. Er waren productieruimtes, opslagruimtes, slaapverblijven en een kantine. Nader onderzoek wees uit dat het laboratorium werd gebruikt om op grote en professionele schaal cocaïne te extraheren uit dragermateriaal, in dit geval steenkool. De cocaïne kon in het laboratorium worden gezuiverd, geperst, gedroogd en verpakt. In de loodsen in Apeldoorn en Elshout werden hiervoor de benodigde materialen aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat er eerder was gewerkt vanuit een drugslab in Wijk en Aalburg, voordat de productie werd verplaatst naar de manege in Nijeveen.

Pgp-berichten

Bij de inval werden 16 mensen aangehouden die op dat moment aan het werk waren in het drugslab. Het grootste deel daarvan kreeg in augustus vorig jaar al celstraffen van 30 tot 36 maanden.

In deze tweede zaak ging het om de mannen die de zaak hadden opgezet en aangestuurd. De meeste verdachten zijn op basis van versleutelde pgp-berichten van EncroChat aangehouden. De rechtbank oordeelt dat op basis van deze berichten kan worden vastgesteld dat alle tien de mannen betrokken waren bij het opzetten en draaiende houden van het drugslab. De mannen zijn allen Nederlander, op één na, dat is een Colombiaan.

Sommigen van hen waren vervolgens ook verantwoordelijk voor de handel in-, en uitvoer van de in het lab geproduceerde cocaïne. Door de langdurige en gestructureerde manier van samenwerken oordeelt de rechtbank ook dat 8 van de 10 verdachten hebben deelgenomen aan een criminele organisatie.

De rechtbank oordeelt dat de Encrochatberichten gebruikt kunnen worden voor het bewijs.

De straffen zijn veel lager dan geëist. Advocaten hadden al voorspeld dat de rechtbank waarschijnlijk minder zwaar zou straffen. De rechtbank heeft zich bij de strafmaat gebaseerd op richtlijnen maar ook op vergelijkbare zaken.

Zie vonnis van de hoofdverdachte.