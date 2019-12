28 jaar cel in hoger beroep voor moord op broer kroongetuige

Connect on Linked in

Het Amsterdamse gerechtshof heeft Shurandy S. (41), die in maart 2018 de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot, in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel. De rechtbank veroordeelde S. in januari nog tot 20 jaar celstraf, maar het OM ging daartegen in beroep en eiste ruim twee weken geleden 28 jaar.

100.000 euro

Shurandy S. heeft bekend dat hij Redouan B. (41) op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord heeft doodgeschoten, maar hij zei niet te weten wie het slachtoffer was. Tijdens de zitting eind november sprak S. zijn spijt uit over zijn handelen. Hij vertelde over een jarenlange ernstige cocaïneverslaving en kreeg de opdracht voor de liquidatie naar eigen zeggen kort van tevoren. De 100.000 euro die hij daarvoor zou krijgen, ontving hij volgens hemzelf echter nooit. S. zwijgt over zijn opdrachtgevers.

Marengo

Het slachtoffer werd volgens het OM door zes kogels vermoord omdat zijn broer Nabil B. getuigt tegen een groep criminelen in het liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte daarin is de voortvluchtige Ridouan Taghi. Zes dagen nadat bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was, werd Redouan B. vermoord.

‘Genadeloos’

Het hof noemt het handelen van Shurandy S. “buitengewoon kil, berekenend en genadeloos”. S. is door een psycholoog volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Ook heeft hij zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden. Het hof: ‘Hij lijkt oprecht in zijn medeleven met de nabestaanden. In zoverre is hij geen typische kille huurmoordenaar. Maar medeleven achteraf is ook gratuite.’ Het hof vraagt zich af waarom de verdachte, als hij tot medeleven in staat is, uiteindelijk toch de moord gepleegd heeft.