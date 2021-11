30 jaar cel voor viervoudige gezinsmoord

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft Onur K. (34) tot dertig cel veroordeeld voor het doden van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn moeder. De officier van justitie had levenslange straf geëist. De in Breda geboren K. heeft volgens de rechtbank eind maart 2020 in een woning in Etten-Leur zijn kinderen en zijn vrouw gedrogeerd en hen vervolgens gewurgd, en daarna zijn moeder, die hij naar de woning had gelokt.

Nog in leven

Voor de rechtbank was er onvoldoende bewijs dat K. bij het doden van vrouw en kinderen met voorbedachte raad te werk ging. De veroordeling daarvoor is dus voor doodslag en niet voor moord. Omdat hij zijn moeder bewust naar de woning heeft gelokt om haar om het leven te brengen is hij wel veroordeeld voor moord op zijn moeder.

Na het doden van zijn familie heeft hij voorgedaan alsof er niets was gebeurd en gedaan alsof de kinderen nog in leven waren. Hij liet aan bekenden weten dat iedereen ziek op bed lag, en verstuurde ook foto’s. Familie in Turkije waarschuwde de politie.

Verder heeft K. eerst ontkend en verklaard dat er andere daders in het spel waren.

Gokverslaving

K. was volgens de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar toen hij de gruweldaad beging. De rechtbank baseert zich daarbij op het oordeel van deskundigen die geen psychische stoornis vast konden stellen. Wel staat vast dat K. een gokverslaving had en financieel aan de grond zat. Hij had een zeer hoge schuld omdat hij onder valse voorwendselen een huis had kocht zonder noodclausule voor de financiering.

K. werd enige dagen na de feiten aangehouden in de buurt van Etten-Leur. Er zijn aanwijzingen dat hij zichzelf om het leven heeft willen brengen.

De rechtbank legt alles afwegende geen levenslang op. K. zal in ieder geval 28 jaar van de straf uit moeten zitten, mits hij zich goed gedraagt.