372 kilo cocaïne in beslag genomen in Antwerpse haven

De douane in België heeft begin augustus een grote partij cocaïne in beslag genomen. Die was op een afwijkende manier verpakt.

Verstopt

De douane van Antwerpen heeft op 3 augustus in totaal 372 kilo cocaïne in beslag genomen, in een lading suiker, afkomstig uit Brazilië. Dat maakte ze woensdag bekend. De drugs waren op een ‘atypische manier verstopt’, meldt de douane, los, in zakken met suiker.

Cijfers

Eerder deze maand maakte de Antwerpse douane de cijfers van inbeslagnames van drugs in de haven bekend. In de eerste zes maanden van 2022 ging dat om 35,83 ton cocaïne (35.830 kilo), 2,2 ton hasj en 1,27 ton heroïne.

De cijfers liggen wel lager dan in het eerste half jaar van 2021. Volgens de douane komt dat mede omdat in dat jaar ‘Operatie Sky’, de ‘cryptofoonkraak’, veel illegaal transport van drugs blootlegde.