89 ton: opnieuw recordvangst cocaïne Antwerpse haven in 2021

De Belgische douane heeft in 2021 wederom een recordaantal cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Vorig jaar werd ruim 89 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is een derde meer dan in 2020 (65,5 ton) en dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen.

De douane nam in 2021 maar liefst 89.450 kilo cocaïne in beslag. Daarnaast werden een ton heroïne en twaalf ton cannabis onderschept. De drugs hebben volgens de autoriteiten een straatwaarde van dertien miljard euro en kwamen voornamelijk uit Panama, Ecuador en Paraguay.

Nederland

De drugsvangst in de Antwerpse haven is groter dan in Nederland waar vorig jaar bijna 68 ton cocaïne in beslag werd genomen. Ook een record met een stijging van ongeveer 40 procent tegenover 2020.

Operatie Sky

Volgens minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) is het succes van de gekraakte chatdienst Sky ECC één van de redenen voor de recordvangst in de Antwerpse haven. ‘Door het Sky-onderzoek hebben we veel informatie gekregen over op welke manier en via welke technieken de drugs precies binnenkomt.’

70 miljoen euro

Van Peteghem zegt dat er de komende vijf jaar 70 miljoen euro geïnvesteerd wordt in extra mankracht, scankracht en nieuwe drugshonden. Voor 2022 wordt er 20 miljoen geïnvesteerd. ‘Hiermee gaan we vijf scanners aankopen die op de grootste containerterminals worden ingeplant. Die scanners met extra personeel moeten vanaf 2023 operationeel zijn.’