4-jarig dochtertje getuige van mishandeling met boormachine

Het Dagblad van het Noorden en De Telegraaf hebben een video toegespeeld gekregen waarop de gemartelde Tjeerd Peter H. (39) te zien is. In februari vorig jaar mishandelden onbekenden hem ernstig en eisten geld dat hij met zijn cryptomuntenonderneming schuldig zou zijn.

Boren

In de video legt H. aan participanten van het project in het Engels uit wat er bij hem thuis in Drouwenerveen op 10 februari is gebeurd. Hij ziet er zeer gehavend uit, met wonden, op zijn hoofd en mond, en blauwe ogen.

Recent heeft hij een interview gegeven aan journalisten van de twee kranten. Hij beschrijft hoe hij met een boormachine werd behandeld terwijl zijn 4-jarige dochtertje getuige was. De mannen spraken Nederlands met een Marokkaans accent. Ze kwamen binnen met bivakmutsen op terwijl ze voordeden als een arrestatieteam. Na hem te hebben geslagen begonnen ze te boren, in boven- en onderbeen en voet. Hij heeft er diepe littekens aan overgehouden. Daarna stopten ze onder meer een waterslag in zijn mond en spoten water in zijn keel waardoor hij bijna stikte en het bewustzijn verloor. Hij werd wakker in het ziekenhuis.

Travelflex

In de video heeft H. gezegd dat de overvallers zijn fondsen wilden hebben. Hij zei tegen de overvallers niks te kunnen geven en niks te hebben.

Zijn onderneming Travelflex behelsde een internationaal betalingssysteem voor toeristen of reizigers op basis van een cryptomunt. Investeerders stelde miljoenen beschikbaar. Maar net project liep vertraging op en de prijs van cryptomunten dook naar beneden. H. heeft inmiddels een doorstart gemaakt met een andere onderneming.

De man die de video van H. stuurde, zegt gedupeerd te zijn en aangifte tegen H. te willen doen. Volgens de politie is er geen aangifte van oplichting binnengekomen. Het onderzoek ligt voorzover bekend stil. Er is één verdachte aangehouden geweest.