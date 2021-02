40 maanden cel geëist voor bomaanslag op Rotterdamse woning

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 40 maanden cel geëist tegen voetbaltalent Noura O. (20) en Oussama M. (22) uit Amsterdam voor een bomaanslag. Daarbij raakte in de nacht van 17 op 18 mei 2020 een woning aan de Rotterdamse Jagthuisstraat zwaar beschadigd door een explosief. Ook geparkeerde auto’s en een school aan de overkant van de straat liepen forse schade op.

‘Wonder’

Uit rechercheonderzoek bleek al snel dat er een zelfgemaakt explosief aan de woninggevel was bevestigd en ontplofte. Volgens justitie is het een wonder dat er geen gewonden of doden na de enorme explosie zijn gevallen. De straat lag bezaaid met glas en het kozijn werd compleet vernield.

Getuigen zagen direct na de explosie een witte auto wegrijden waarvan ze het kenteken deels hadden genoteerd. Surveillanten in Amsterdam kregen de auto op de A10 in het vizier, waarna de beide verdachten even later konden worden aangehouden.

Sporen

In de auto vond de politie spullen die door forensisch experts werden onderzocht. Op onder andere kleding, de handen van de verdachten en hun schoenen werden sporen van explosieven aangetroffen. Met een in de auto aangetroffen mobiele telefoon was gezocht naar de Jagthuisstraat.

Partij drugs geript

Enkele dagen voor de bomaanslag was ook al op de woning aan de Jagthuisstraat in het Nieuwe Westen geschoten. In mei vorig jaar gebeurde dat in korte tijd ook bij een aantal andere panden in Rotterdam. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het motief voor de incidenten zeer waarschijnlijk een gestolen partij drugs is.

‘Nietsontziend’

‘Nietsontziend lijkt er opdracht gegeven te zijn om allerlei panden die ook maar enigszins te linken zijn aan personen die misschien iets te maken hebben gehad met de rip van een partij drugs onder vuur te nemen’, aldus de officier van justitie ter zitting. ‘Hierbij is voor lief genomen dat daarbij onschuldige burgers letsel kunnen oplopen of zelfs daarbij gedood kunnen worden. Het is echt een wonder dat mensen geen letsel of erger hebben opgelopen.’

Dinsdag staan nog twee andere verdachten in de zaak voor de rechter. Zij worden beschuldigd van het beschieten van de woning. De rechter doet op 9 maart uitspraak tegen Noura O. en Oussama M.

Moord op “Centjes”

Noura O. wordt door justitie samen met Ismael el B. (21) ook verdacht van de moord op de Amsterdamse crimineel Omar “Centjes” Essalih, in de nacht van 2 op 3 mei 2020. Vorige week was er in Amsterdam een pro-formazitting in die zaak.