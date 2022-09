44 arrestaties in groot onderzoek naar wietnetwerk Spanje-Duitsland (VIDEO)

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft in samenwerking met Europol en de Duitse politie LKA Hamburg een criminele organisatie ontmanteld die sinds 2017 grote hoeveelheden marihuana naar Centraal-Europa smokkelde. Deze vervoerde wekelijks tussen de 100 en 200 kilo wiet en hasj naar Hamburg, in campers en vrachtwagens.

Bij 50 huiszoekingen zijn 44 verdachten gearresteerd. Ook is er 650 kilo wiet, 51 kilo hasj, 4,2 miljoen euro contant geld, 26 voertuigen en wapens in beslag genomen.

Duitse familieclan

De internationale operatie begon eind 2021 toen de Guardia Civil in Málaga een verdachte ontdekte die het leiderschap in Spanje had overgenomen van een belangrijke Duitse familieclan, gevestigd in Hamburg. Deze persoon was de broer van de voormalige leiders van deze clan, die in Duitsland vastzitten voor drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Volgens de autoriteiten moest de broer de criminele infrastructuur die de organisatie aan de Costa del Sol had, weer opbouwen.

Agenten overreden

De familieclan was al bekend bij de Guardia Civil, aangezien dit netwerk al in 2018 in Málaga was ontmanteld in de zogenaamde operatie Carambolas. Bij die actie raakten twee agenten in Granada zwaargewond nadat ze op het moment van de arrestatie werden overreden door drugshandelaren die probeerden te vluchtten.

Boekhouder

Het onderzoek van de Guardia Civil leidde ditmaal naar een verdachte van Marokkaanse afkomst die onder supervisie vanuit Duitsland instructies kreeg om de verschillende takken van de organisatie aan te sturen. Hij was ook verantwoordelijk voor de financiën en het opzetten van de transporten van marihuana- en hasjzendingen van Spanje naar Duitsland.

Hawala-systeem

De organisatie bestond uit een complex en gelaagd netwerk waarin ieder zijn eigen rol had. De leiding zat in Hamburg, terwijl het leveringsnetwerk van hasj en marihuana zich bevond in de provincies Málaga en Granada. De grote geldbedragen om drugszendingen te betalen werden vanuit Duitsland overgemaakt via het hawala-systeem, met behulp van Aziatische winkels en supermarkten in de provincie Málaga en Madrid. Nadat het geld was opgehaald door het ‘postkantoor’, werd het vervoerd in voertuigen met geavanceerde dubbele bodems totdat de ‘betaling’ van drugszendingen rechtstreeks aan de ‘leveranciers’ werd gedaan.

Wachtwoorden

Voor het ophalen en afleveren van geld werden eerder vastgestelde wachtwoorden gebruikt. Vervolgens werden de in kinderdagverblijven verstopte zendingen drugs wekelijks naar Duitsland vervoerd, op regelmatige en constante basis, met transportbedrijven in de provincie Zaragoza. Daarbij werden internationale vrachtwagens of campers gebruikt.

Wietvangsten

Eind 2021 werden verschillende drugstransporten met bestemming Europa onderschept, één in de provincie Huesca met 100 kilo wiet en twee arrestanten en een andere in Granada met 250 kilo wiet en ook twee arrestanten. Tussen januari en februari 2022 concentreerden de onderzoekers zich op het onderzoek naar betalingen via het hawala-systeem van de criminele organisatie en werden drie transacties onderschept in Lepe (Huelva), Málaga en Loja ( Granada), waarbij ruim 1,1 miljoen euro in beslag werd genomen.

In maart 2022 vertrok de vermeende leider van de organisatie van Duitsland naar Málaga om instructies te geven en toezicht te houden op een van de zendingen. Het transport mislukte doordat een gehuurde vrachtwagen met 167 kilo wiet tussen sinaasappels werd onderschept en de chauffeur van Poolse afkomst werd gearresteerd bij de grensovergang La Jonquera (Gerona). Kort daarna werd in Frankrijk een andere door de criminele organisatie gecharterde camper onderschept, die 123 kilo marihuana vervoerde, wat resulteerde in de arrestatie van nog twee verdachten.

Invallen

Nadat alle leden van het criminele netwerk waren geïdentificeerd, deden verschillende arrestatieteams gelijktijdig invallen op 50 locaties, waarvan twee in Hamburg en de rest in de provincies Málaga, Granada, Huelva, Cádiz, Zaragoza en Madrid.

Bij de invallen zijn in totaal 44 verdachten opgepakt. Ook zijn 19 internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd voor leden van de organisatie die op de vlucht zijn voor justitie. Er is beslag gelegd op ruim 650 kilo wiet, 51 kilo hasj, 4.290.600 euro, 26 voertuigen, vuurwapens, twaalf geldtelmachines, een gps-tracker en documenten.