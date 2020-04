‘Verdachte van witwassen was hawala-bankier’

Connect on Linked in

De man die recent in Abcoude is aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s, is volgens Het Parool een Indiër: Bakshish S. (1964). Dat is een man die al jaren meedraait in het illegale geldcircuit. Het Openbaar Ministerie spreekt van een grote vis.

Pizzeria

S. kwam voor in een groot politie-onderzoek uit 2011. Hij exploiteerde toen onder meer een pizzeria in Amsterdam en hij zat achter een systeem van hawala-bankieren dat grootscheeps gelden doorsluisde.

Na een eis van vijf jaar cel kreeg S. hiervoor in 2014 2,5 jaar cel. Het hoger beroep loopt nog. In een ­ontnemingszaak trof hij een schikking met de Staat: hij betaalde 824.859 euro.

In het huidige onderzoek wordt S. ervan verdacht vele miljoenen te hebben witgewassen. In de buurt van zijn riante huis in Abcoude heeft een observatieteam transacties met tassen waargenomen. S. bezit een groot huis in Abcoude, een huis in Almere, een flat in Amsterdam-Osdorp en een kantoor in Broek op Langedijk. Er zijn drie auto’s in beslag genomen, ­en ook sieraden, administratie en het onroerend goed. ­

Hawala

Er zijn alleen al in Amsterdam waarschijnlijk verschillende hawala-bankiers of andere informele bankiers actief. Als dekmantel fungeren vaak bijvoorbeeld kledingzaken, reisbureaus of wasserettes. Hawala is een eeuwenoud banksysteem dat is ontstaan in Azië. Het is gebaseerd op onderling vertrouwen waarbij in een land geld kan worden overhandigd dat in een ander land in lokale valuta tegen een tevoren afgesproken koers kan worden afgehaald.

Hawala is niet alleen in gebruik bij criminelen. In landen als Afghanistan is in bepaalde gebieden een hawala soms de enige beschikbare modus om te bankieren. In dat soort situaties maken bijvoorbeeld ook internationale hulporganisaties van hawala gebruik. Ook inlichtingendiensten van Westerse landen maken er gebruik van om clandestien te kunnen werken.

In Afrikaanse landen en Suriname bestaan vergelijkbare informele banksystemen.

DEA

Belastingdiensten en opsporingsdiensten zien hawala als een middel om belasting te ontduiken, te ontwijken of om crimineel geld wit te wassen, wat ook vaak gebeurt omdat alle toezicht ontbreekt. Na drugstransacties die in Nederland worden afgerekend kan bijvoorbeeld via een hawala-bankier de opbrengst naar een bronland worden gestuurd.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) zegt dat de door Iran gefinancierde Hezbollah gebruik maakte van hawalasystemen om geld uit drugs- en wapenhandel wit te wassen.

