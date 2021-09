4,5 jaar cel voor oprichter Ennetcom

Connect on Linked in

Danny M. (41), oprichter van het bedrijf Ennetcom, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan het leiding geven aan een criminele organisatie die pgp-telefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik. Tevens hield de organisatie zich bezig met witwassen en valsheid in geschrift.

De rechtbank acht het bewezen dat aan de gebruikers van de Blackberry’s Ennetcom volledige anonimiteit werd gegarandeerd. Ook werden er contante betalingen geaccepteerd. Daarnaast werden verzoeken tot “wipen” van de telefoons – na aanhouding door de politie – meteen uitgevoerd en werden berichten automatisch na 24 of 48 uur gewist.

NFI

Ook is volgens de rechtbank gebleken dat het bedrijf de werkwijze van het NFI om telefoons te “kraken” probeerde te achterhalen. ‘Kennelijk was de productontwikkeling van het bedrijf er dus op gericht om de opsporingsinstanties voor te blijven. Deze factoren tezamen maken dat het bedrijf een product heeft ontwikkeld dat aantrekkelijk was voor criminelen en ook in het bijzonder voor hen bedoeld was. Het aanbieden van een dergelijk product maakt administratieve vastlegging van de gegevens van de koper en girale betaling eens te meer noodzakelijk en dit werd nu juist niet gedaan’ aldus de rechtbank.

Servers in Canada

In 2016 verkregen de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM) toegang tot miljoenen berichten die via de servers van Ennetcom in Canada waren verstuurd. Dat leidde tot een flink aantal doorbraken in strafzaken tegen de georganiseerde misdaad. Het was voor het eerst dat dergelijke versleutelde berichten van criminelen leesbaar konden worden gemaakt. Uit een analyse van de Nederlandstalige berichten op de servers van Ennetcom bleek dat zo’n 75% van die berichten ‘crimineel gerelateerd’ waren.

Ook bleek dat de gebruikers van 800 e-mailadressen vrijwel allemaal bekend waren in de politiesystemen op basis van langdurige betrokkenheid bij diverse vormen van zware en georganiseerde criminaliteit.

Bonafide

M. zegt met zijn telefoons te hebben voorzien in de behoefte aan privacy en stelt dat hij leiding heeft gegeven aan een bonafide bedrijf; volgens hem is er niks onrechtmatigs gebeurd.

Valse facturen

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist tegen Danny M.. Tegen de 36-jarige medewerkster Christina C. van Ennetcom die de boekhouding deed eiste het OM drie jaar cel. Zij werd door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank acht bewezen dat ze valse facturen voor het bedrijf heeft opgemaakt.