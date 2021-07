500 kilo cocaïne in houtskool vanuit Rotterdam naar Dublin gepakt

Connect on Linked in

In een gezamenlijke operatie tussen de Ierse en Nederlandse autoriteiten is in de haven van Dublin circa 500 kilo cocaïne verwerkt in houtskool aangetroffen. De twee zeecontainers kwamen een paar weken geleden aan in de Rotterdamse haven en werden daarna door de Irish Naval Service naar Dublin begeleid. Het is de eerste keer dat deze methode van drugssmokkel in Ierland is ontdekt. Dat meldt de Ierse politie.

34 miljoen euro

De drugs, die verstopt zaten in ruim 2.000 zakken houtskool van 20 kilo, werden in twee grote containers vanuit Zuid-Amerika naar Rotterdam gesmokkeld. Daar werden ze in beslag genomen, waarna ze door onder meer de Ierse marine naar de haven van Dublin werden geëscorteerd. Volgens de Ierse opsporingsdiensten is de straatwaarde van de partij cocaïne ongeveer 34 miljoen euro.

Röntgenscanner

Door het gebruik van politiehonden en een mobiele röntgenscanner van de belastingdienst en douane werden afwijkingen ontdekt met betrekking tot een aantal zakken die waren vermomd als houtskool. In de houtskool bleek cocaïne verwerkt. De autoriteiten schatten dat er in totaal ongeveer 500 kilo cocaïne is opgenomen in de houtskool. Drugsonderzoekers van het Ierse forensisch instituut verwachten dagen nodig te hebben om de cocaïne te extraheren uit de houtskool en zo de exacte hoeveelheid te bepalen.

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Garda National Drugs & Organised Crime Bureau vordert gestaag. Volgens de opsporingsdiensten zit een georganiseerde Ierse misdaadgroep achter de smokkelpoging. De verwachting is dat er binnenkort verdachten worden aangehouden.

Soortgelijke inbeslagname

Begin juni werd in Medina del Campo, een stad in het noordwesten van Spanje (provincie Valladolid) een soortgelijke inbeslagname gedaan van 862 kilo cocaïne vermomd als houtskool. Het ging om een nieuwe methode van cocaïnesmokkel. De cocaïne wordt via een complex chemisch proces verwerkt in houtskool. Het spul is op het eerste gezicht niet van echt te onderscheiden en ook de karakteristieke geur van cocaïne is geëlimineerd. Een in Spanje bekende drugshandelaar uit Baskenland is één van de hoofdverdachten in die zaak.