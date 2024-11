Procesafspraken: 5,5 jaar cel geëist tegen “Traantje”, ‘spin in het web’ van drugsorganisatie

(In een schuur in Kockengen werd in mei 2020 bijna 10.000 liter chemisch afval van de productie van synthetische drugs aangetroffen).

De man zat tot voor kort vast in België, ook voor betrokkenheid bij een drugslab. Hij is eind 2023 overgeleverd voor zijn Nederlandse strafzaak. In de omvangrijke drugszaak stonden in april vorig jaar al verschillende verdachten uit de criminele organisatie terecht. De 38-jarige man met de bijnaam “Traantje” zat toen nog gedetineerd in België, maar zit inmiddels in de Nederlandse zaak hier vast. Hij heeft geen vaste verblijfplaats in ons land.

Encrochat

De verdachte kwam in beeld door ontsleutelde Encrochat-berichten. Volgens het OM ging hij schuil achter het account ‘traantje’, dat verwijst naar de tatoeage in zijn gezicht. Het OM ziet hem als ‘de spin in het web’ binnen de organisatie. Zo nam hij het initiatief om drugslabs op te doeken en om nieuwe labs op te zetten. Ook sprak hij over het nemen van risico om nog meer geld te verdienen met het ‘draaien’ (van pillen) en hield hij zich bezig met de aanschaf van chemicaliën en ketels voor de productie van synthetische drugs. Daarnaast regelde de man locaties voor de labs, het personeel en ook de daadwerkelijke productie van de drugs behoorde tot zijn takenpakket.

Amfetamineolie

In het voorjaar van 2020 nam de politie 1,5 miljoen xtc-pillen in beslag, evenals 20 liter amfetamineolie. De pillen hebben een geschatte straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. Daarnaast staat de verdachte nog terecht voor het voorhanden hebben van ruim 500 liter amfetamineolie, die in de zomer van 2019 werd gevonden in een lab in Ede. Het bewijs tegen de man komt niet alleen voort uit de ontsleutelde chatberichten, ook is zijn dna aangetroffen in de labs.

Het drugslab in Overberg

‘Verdachte heeft zich lange tijd op meerdere locaties in Nederland beziggehouden met het produceren van grote hoeveelheden synthetische drugs. De verdachte deed dit niet alleen in Nederland, maar ook in België is hij hiervoor veroordeeld. Dat maakt de kans op herhaling groot en een jarenlange gevangenisstraf passend.’

Procesafspraken

De officier van justitie en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt. Het OM vindt dat het maken van procesafspraken bijdraagt aan een efficiënte en effectieve afdoening van strafzaken. Afgesproken is dat de officier van justitie de strafeis verlaagt naar 5,5 jaar cel en dat de advocaat zich dan onder meer niet zal verzetten tegen het bewijs of in hoger beroep zal gaan.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

