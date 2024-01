600 kilo cocaïne aangetroffen na verscherpte controles in haven Rotterdam

Print This Post

De douane heeft zaterdag in een container in de Rotterdamse haven 600 kilo cocaïne aangetroffen. Dit na aangescherpte controles, naar aanleiding van de arrestatie van meerdere uithalers in de afgelopen week.

Beeld: de 600 kilo cocaïne die de douane zaterdagavond in beslag nam. Foto: Openbaar Ministerie

Raak

Na de aanhouding van een groot aantal uithalers in de Rotterdamse haven eerder deze week, intensiveerde de douane de controle op containers op de aanwezigheid van cocaïne.

Zaterdagavond was het ‘raak’, geeft het Openbaar Ministerie aan in een bericht zondag. In een container bananen uit Ecuador werd 600 kilo cocaïne aangetroffen.

Vernietigd

‘De ontvanger van de container bananen lijkt niets met de drugs te maken te hebben’, aldus het OM. De cocaïne had een straatwaarde van 45 miljoen euro en is inmiddels vernietigd.

Het HARC-team heeft de zaak verder in onderzoek. Dat is een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie.