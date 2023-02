6,6 miljoen onveraccijnsde sigaretten in vrachtwagen gevonden

Connect on Linked in

De Douane heeft vrijdag bij een controle in Rotterdam 6,6 miljoen onveraccijnsde sigaretten gevonden in een vrachtwagen. Een 49-jarige chauffeur uit Polen is aangehouden. Hij wordt verdacht van sigarettensmokkel, waarna de FIOD is ingeschakeld.

De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor de Britse markt.

De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.

Tienduizenden kilo’s

Vorige maand werd op twee locaties in Weert en één in Margraten voor in totaal ruim 47.000 kilo illegale tabak inbeslaggenomen. In Weert werd in een loods de tabaksnijderij aangetroffen. De tweede loods in Weert werd gebruikt als opslagplaats voor tabak. In Margraten bleken in een loods 160 pallets met materialen voor het maken en verpakken van sigaretten te staan.

Steeds vaker

In Nederland worden steeds vaker grote partijen illegale sigaretten gevonden. In november vorig jaar werden in een loods in Breda door de FIOD 30 miljoen sigaretten gevonden. Ook eiste het OM in november gevangenisstraffen van vijf jaar en geldboetes van 100.000 euro tegen vier verdachten van zeer grootschalige handel in illegale tabak. Het gaat om vier mannen van 60, 48, 59 en 53 jaar uit Nederland, Polen en Roemenië.