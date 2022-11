Eis: vijf jaar cel voor grootschalige handel in illegale tabak

Connect on Linked in

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank Overijssel gevangenisstraffen van vijf jaar en geldboetes van 100.000 euro geëist tegen vier verdachten van zeer grootschalige handel in illegale tabak. Het gaat om vier mannen van 60, 48, 59 en 53 jaar uit Nederland, Polen en Roemenië. De verdenking is dat ze een een criminele organisatie vormden die ook witwaste en valsheid in geschrift pleegde.

Tips

Er zou ongeveer 550.000 kilo illegale tabak zijn verhandeld, waardoor vele tientallen miljoenen aan accijnzen werden ontdoken.

Het opsporingsteam in deze zaak kreeg in 2018 tips uit Nederland en het buitenland dat bepaalde personen bezig waren met het faciliteren van de illegale productie van sigaretten. Volgens het onderzoek kocht de internationaal opererende criminele organisatie, in de periode vanaf februari 2017 tot en met oktober 2019, tabak in Italië die vervolgens in Nederland werd verkocht om te gebruiken in illegale sigarettenfabrieken.

Eygelshoven

De organisatie had volgens het OM eigen tabaksnijderijen en kocht en verkocht ook machines voor illegale sigarettenproductie. Vervolgens hielpen de verdachten anderen met het opzetten van productielijnen voor sigaretten.

In 2019 waren in Nederland diverse doorzoekingen in onder andere Eygelshoven, Landgraaf, Brunssum, Haelen, Stramproy, Lithoijen. Verder zijn 11 doorzoekingen buiten Nederland verricht en is er op internationaal niveau door politiediensten – onder andere in Polen, Tsjechië en België – samengewerkt.

De rechtbank doet mogelijk over vier weken uitspraak in deze zaak.