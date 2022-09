7 jaar voor Schotse Most Wanted-crimineel die in Nederland werd opgepakt

Connect on Linked in

Mark Quinn (58), de Schotse Most Wanted-crimineel die in oktober 2021 in Maastricht werd opgepakt na een internationaal aanhoudingsbevel, is woensdag door het hooggerechtshof in Glasgow tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld voor betrokkenheid bij grootschalige amfetaminehandel.

Mark Francis Quinn stond zeven jaar op de Most Wanted-list in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd gezocht en uiteindelijk ook veroordeeld voor het leveren van amfetamine ter waarde van 11 miljoen Britse pond aan Schotland, in 2013 en 2014.

Gezamenlijke operatie

Quinn ontvluchtte het Verenigd Koninkrijk in juni 2014. Hij werd in oktober 2021 in Maastricht door een arrestatieteam opgepakt op basis van een internationaal aanhoudingsbevel, na een gezamenlijke operatie van de Schotse en Nederlandse politie en de Britse National Crime Agency (NCA). Daarna werd hij vanuit Nederland uitgeleverd aan Schotland. Quinn maakte volgens de Nederlandse politie gebruik van valse paspoorten.

De Schot pleitte in juli schuldig aan betrokkenheid bij de levering van de drugs toen hij voor het hooggerechtshof in Edinburgh verscheen.

Criminele organisatie

Volgens de autoriteiten speelde Mark Quinn een belangrijke rol in een georganiseerd crimineel netwerk dat betrokken is bij de internationale levering van en handel in drugs. Hij maakte deel uit van een criminele organisatie die amfetamine naar Schotland verscheepte.

Boksen

Mark Quinnn werkte jarenlang met jonge boksers op basisniveau in het Engelse graafschap Merseyside (bij Liverpool) en werkte met enkele van de grootste namen in de Britse bokswereld.