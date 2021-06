71 getuigen gehoord in zaak Ivana Smit

Connect on Linked in

Het onderzoek naar de dood van Ivana Smit in 2017 zal binnenkort door de politie in Maleisië aan justitie in dat land kunnen worden overgedragen. In de zaak zijn inmiddels tientallen getuigen gehoord.

Getuigen

Uit een document van de lokale politie in Maleisië blijkt dat in het politieonderzoek naar de dood van de Nederlandse Ivana Smit, inmiddels in totaal 71 getuigen zijn gehoord. De politie heeft met 14 van hen gesproken, in het daadwerkelijke moordonderzoek. Dit meldt advocaat Sébas Diekstra zaterdag.

Diekstra staat de familie bij in de zaak van de dood van Ivana Smit, die op 7 december 2017 van het balkon van een appartementengebouw in Kuala Lumpur veertig meter naar beneden viel. De toedracht daarvan is nog steeds niet duidelijk. Ze was op dat moment samen met een stel, dat na haar dood op stel en sprong het land verliet. Smit werkte als beginnend model voor een lingeriemerk. Justitie in Maleisie stelde in eerste instantie dat de dood van Smit te wijten was aan een ongeluk, of zelfmoord was. Daar kwam ze van terug.

Aanklager

Diekstra meldt dat de politie in Maleisië alleen nog wacht op een medisch deskundigenbericht, om de zaak aan de openbaar aanklager in het land te kunnen overdragen.

De advocaat van de familie van Ivana Smit meldt aan Crimesite dat het om een rapportage van een ‘grotere groep medisch deskundigen’ gaat die de twee voorliggende sectierapporten moet beoordelen.

Een van die rapporten betreft een onderzoek aan het stoffelijk overschot van Ivana van de Nederlandse patholoog Frank van de Goot, die concludeerde dat Ivana mogelijk al dood was voordat ze van het balkon naar beneden viel. Dit zou op een misdrijf kunnen wijzen, mede gezien sporen die hij in haar nek vond.

In Ivana’s bloed werden door Van de Goot sporen van cocaïne en een partydrug aangetroffen, wat volgens hem mogelijk ook een dodelijke cocktail kon zijn geweest.

Eerder concludeerde een Maleisische patholoog in haar onderzoek dat Ivana nog korte tijd zou hebben geleefd na haar val, maar zij trok haar uitspraken later terug en gaf aan dat hier slechts om haar ‘mening’ ging.

Getuigen

Diekstra weet niet meer over de status van de vermelde getuigen in deze zaak: ‘Wie dit zijn, dat is nog niet duidelijk.’