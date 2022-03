7,5 jaar cel voor drugslabs in Brabant en Zeeland

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 52-jarige Raymond H. uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar. Hij maakte deel uit van een criminele organisatie die betrokken was bij een drugslab in Esch (bij Boxtel) en bij een lab in aanbouw in het Zeeuwse Rilland. Ook had H. xtc en amfetamineolie in bezit.

De man kwam bij de politie in beeld nadat hij een ontmoeting had met een verdachte in een andere strafzaak. Na nader onderzoek werd hij zelf ook verdachte, plaatste de politie een peilbaken onder de auto van de Boxtelaar en luisterde zijn telefoon af.

Xtc en speed

Nadat de politie over de tap had gehoord dat Raymond H. een drugslab wilde ontmantelen, trof de politie in juli 2019 in de kelder van de toenmalige woning van de man in Esch een drugslab aan. In dat lab werd sinds oktober 2018 xtc en amfetamine geproduceerd. Later die maand trof de politie in de schuur en in een woning in Rilland meerdere goederen en grondstoffen aan die gebruikt kunnen worden voor de productie van xtc. Dit lab was nog niet in werking, maar kon volgens de rechtbank wel snel in gebruik worden genomen.

Volop bewijs

De rechtbank gaat voorbij aan de verklaring van de verdachte dat hij werd gechanteerd en dat hij onder druk zijn kelder ter beschikking stelde. Uit alle bewijsmiddelen blijkt volgens de rechtbank dat H. als laborant heeft gewerkt, mensen aanstuurde, aankopen deed en zelfs zeggenschap had om de productie in de kelder te beƫindigen. Ook was er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en andere betrokkenen. Die medeverdachten zijn overigens eerder veroordeeld voor hun betrokkenheid.

De criminele organisatie achter de drugslabs in Esch en Rilland werd volgens de rechtbank geleid door Paul G., de voormalig schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto.

Hogere straf

De officier van justitie eiste een celstraf van 6,5 jaar voor Boxtelaar Raymond H. De rechtbank komt tot een hogere straf van 7,5 jaar. In Esch was namelijk sprake van twee werkende en professionele drugslabs omdat er op die locatie eerst xtc en daarna amfetamine is gemaakt. Daarbij ging het volgens de rechtbank om een behoorlijke periode en (gelet op de hoeveelheid afvalstoffen) vermoedelijk om een zeer grote hoeveelheid xtc en amfetamine.

‘Meewerkend voorman’

Bovendien droeg de verdachte bij aan een drugslab in aanbouw in Rilland, dat zo goed als gereed was voor gebruik. Verder weegt de rechtbank de rol van de verdachte mee. Hij functioneerde binnen de organisatie als een soort meewerkend voorman door productiewerkzaamheden te verrichten en de laboranten in het lab in Esch aan te sturen. Ook onderhield hij nauw contact met de financiers en verrichte hij andere hand- en spandiensten voor hen.