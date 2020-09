Schoonzoon Klaas Otto niet meer vast voor dodelijk drugslab

De rechtbank in Breda heeft besloten dat de schoonzoon van Klaas Otto woensdag onder voorwaarden op vrije voeten komt. Dat heeft zijn advocaat Louis de Leon aan Omroep Brabant bevestigd. Paul G. wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs en bij het drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel, waar vorig jaar drie mensen die daar aan het werk waren werden gedood door giftige dampen.

G. zit nu ongeveer negen maanden vast. G. zou ook jarenlang crimineel geld hebben witwassen, onder meer met zijn horlogehandel. Hij zou ook een leidende rol hebben gehad bij een drugslab in Esch en een opslagplaats voor grondstoffen in het Zeeuwse Rilland.

De rechtbank neemt de lange tijd van het voorarrest in aanmerking plus het feit dat er de laatste tijd geen nieuw bewijs is bijgekomen. Er zijn nog acht andere verdachten in de zaak. Een van de bewijzen die de politie heeft aangedragen is een appje over de dood van de drie mannen in het Belgische lab.

In januari kan de inhoudelijke behandeling waarschijnlijk beginnen.

Klaas Otto is veroordeeld voor afpersingen, uitlokken van brandstichting en witwassen. Hij momenteel op vrije voeten terwijl zijn hoger beroep loopt.