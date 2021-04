8 jaar cel in België voor voortvluchtige Surinaamse-NL’se drugscrimineel

Connect on Linked in

De rechtbank in Antwerpen heeft donderdag de Surinaamse-Nederlander Rudo Meiland (58) veroordeeld tot acht jaar cel en 80.000 euro boete voor cocaïnesmokkel. Zijn handlanger, de Antwerpse ex-profbasketballer Jeff Masudi (39) werd veroordeeld tot zes jaar cel en ook 80.000 euro boete. De twee zouden volgens de rechtbank drie cocaïnetransporten van gemiddeld 10 kilo per lading vanuit de Dominicaanse Republiek naar België hebben georganiseerd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Most Wanted-lijst

Meiland werd in 2019 aangehouden in Suriname voor drugshandel. Hij werd in België eerder veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens internationale drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Hij stond op de Belgische Most Wanted-lijst. Samen met zijn oudere broer stond de Nederlander jarenlang aan het hoofd van een organisatie die grote hoeveelheden cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar Europa smokkelde, via de luchthaven van Zaventem. Na zijn arrestatie in Suriname vroeg België om zijn uitlevering.

Ex-profbasketballer en coach Jeff Masudi zat al vast voor een eerdere veroordeling. De twee zouden volgens het parket drie cocaïnetransporten hebben georganiseerd met een straatwaarde van zo’n 900.000 euro.

Opgepakt in Colombia

De opsporingsdiensten kwamen Jeff Masudi op het spoor door uitgebreid telefoononderzoek. Het Laatste Nieuws schrijft dat hij uiteindelijk werd opgepakt in Colombia nadat een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd. Masudi kwam vaak in Colombia voor zijn handel, maar vooral omdat zijn vrouw en kind daar wonen.

Dominicaanse Republiek

De Antwerpse ex-prof Masudi die bij onder meer Willebroek en Racing Basket Antwerpen speelde, reisde ook enkele malen naar de Dominicaanse Republiek. Volgens hemzelf omdat hij al jarenlang op internationaal niveau professioneel basketbalde. Het parket gelooft daar niets van en vermoedt dat Masudi zijn invloed als basketbalcoach onder meer gebruikte om mensen te ronselen die voor hem cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar België konden smokkelen.

Trolleys met coke

Het parket veroordeelde Masudi bovenop de zeven jaar celstraf die hij al aan het uitzitten is tot zes jaar cel en een boete van 80.000 euro. Rudo Meiland kreeg acht jaar gevangenisstraf en eveneens 80.000 euro boete. Meiland was volgens de rechtbank de man die de koeriers in de Dominicaanse Republiek instructies gaf en hen de trolleys of rugzakken met cocaïne meegaf.

Drie andere verdachten (Benjamin P., Isaac K. en Bilal A.) kregen tot 40 maanden cel. Twee koeriers (Catherine E. en ex-profbasketballer Francis T.) krijgen ieder 2,5 jaar cel met vijf jaar uitstel.