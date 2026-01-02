2 januari 2026

‘80 Turken opgepakt in Dubai na liquidatie op Turkse zakenman’

In Dubai zijn naar verluidt 80 Turken opgepakt op verdenking van ‘de vernietiging van het stadsimago en de reputatie’ van Dubai. Het opmerkelijke nieuws komt na de liquidatie van de Turkse zakenman Şeyhmus Muhittinoğlu in Dubai op 23 december. Of er ook verdachten tussen zitten die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord is onduidelijk. Het lijkt er vooral op dat de autoriteiten in Dubai een statement willen maken dat geen enkel geweldsincident dat de internationale reputatie schaadt wordt getolereerd.