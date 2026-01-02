 Meteen naar de content
2 januari 2026

‘80 Turken opgepakt in Dubai na liquidatie op Turkse zakenman’

In Dubai zijn naar verluidt 80 Turken opgepakt op verdenking van ‘de vernietiging van het stadsimago en de reputatie’ van Dubai. Het opmerkelijke nieuws komt na de liquidatie van de Turkse zakenman Şeyhmus Muhittinoğlu in Dubai op 23 december. Of er ook verdachten tussen zitten die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord is onduidelijk. Het lijkt er vooral op dat de autoriteiten in Dubai een statement willen maken dat geen enkel geweldsincident dat de internationale reputatie schaadt wordt getolereerd.

Şeyhmus Muhittinoğlu, die werd beschuldigd – en daarna vrijgesproken – van het opdracht geven tot de moord op Ali Akgün in 2014, kwam vorige week in Dubai om het leven bij een schietpartij. Hij werd op klaarlichte dag in zijn auto tijdens een drive-by shooting meerdere malen geraakt door kogels en overleed ter plekke.

