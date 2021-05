9 jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk

Connect on Linked in

De 21-jarige Samir el Y. is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot negen jaar cel plus tbs met dwangverpleging. El Y. schoot op 6 augustus 2020 Bas van Wijk (24) uit Haarlem dood. Het Openbaar Ministerie had achttien jaar met tbs geëist.

De schietpartij vond plaats op het drukke strand van Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer bij een confrontatie tussen twee vriendengroepen. Daarbij werd een van de betrokkenen gedwongen een horloge af te geven – naar later bleek een nep-Rolex. Bij de confrontatie vuurde El Y. twee kogels af op Van Wijk, die later die dag overleed. De verdachte werd al snel opgepakt en bekende te hebben geschoten.

Van korte afstand geschoten

De rechtbank stelt in haar vonnis vast dat El Y. twee keer van korte afstand met een vuurwapen op Bas van Wijk heeft geschoten en als gevolg daarvan het slachtoffer om het leven is gekomen. De rechters gaan ervan uit dat de verdachte beide keren bewust heeft geschoten en dat niet, zoals El Y. zelf beweert, het tweede schot per ongeluk afging. De rechtbank vindt niet bewezen dat de schutter van tevoren het plan had om hem te doden. Daarom is er geen sprake van moord, maar wel van doodslag.

Schadevergoeding

El Y. is ook veroordeeld voor afpersing, het dreigen met een vuurwapen en vuurwapenbezit. Naast zijn celstraf en tbs moet de man de nabestaanden in totaal ruim 50.000 euro schadevergoeding betalen.

Kinderen

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij in het bijzijn van veel omstanders, waaronder kinderen, Van Wijk heeft doodgeschoten. Het slachtoffer, een jonge man in de bloei van zijn leven, wilde de ruzie sussen en het opnemen voor zijn vrienden. Het is zeer kwalijk dat dit hem fataal is geworden, aldus de rechtbank. De rechters stellen ook dat El Y. een antisociale persoonlijkheidsstoornis en cannabisverslaving heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is.

Lagere straf dan eis

Door een vormfout is de gevangenisstraf een stuk lager dan de eis van het OM. Het OM ging in de aanklacht uit van ‘gekwalificeerde doodslag’. Op de tenlastelegging stond bij het feit ‘gekwalificeerde doodslag’ echter geen pleegplaats en tijdstip, waardoor de rechtbank dat feit niet kon behandelen. Gekwalificeerde doodslag wordt in de regel zwaarder bestraft dan doodslag.

Advocaat Richard Korver die de nabestaanden bijstaat vindt de uitspraak teleurstellend, zo meldt NHNieuws. ‘De familie is erg aangeslagen door de uitspraak’, aldus Korver. Hij hoopt dat het OM in hoger beroep gaat.

Hier het vonnis.