Justitie eist 18 jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam 18 jaar cel en tbs geëist tegen de 21-jarige Samir el Y. voor het doodschieten van Bas van Wijk (24) bij recreatieplas De Oeverlanden in Amsterdam Nieuw-West. Volgens justitie is er sprake van ‘gekwalificeerde doodslag’.

Nep-Rolex

Het OM meldde eerder dat er voorafgaand aan de schietpartij in Park De Oeverlanden op 8 augustus 2020 sprake was van irritaties tussen de groep rond de verdachte en de vrienden van Van Wijk. Het slachtoffer kwam op voor een vriend die van een horloge bestolen werd door El Y. Later bleek dat het ging op een nep-Rolex.

Bas van Wijk uit Badhoevedorp werd met twee kogels geraakt door de verdachte. Eén kogel kwam in zijn been, de ander in zijn borst. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schietpartij vond op klaarlichte dag plaats met veel omstanders die op het mooie weer afkwamen.

Geen jeugdstrafrecht

Nadat Samir el Y. uit Hoofddorp werd opgepakt, bekende hij zijn daad. Justitie zei maandag dat de verdachte verschillende gedragsproblemen en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Deskundigen die hem onderzochten achten de kans op herhaling groot en adviseerden geen jeugdstrafrecht toe te passen.

Het OM verdenkt El Y. ook van wapenhandel. Op zijn telefoon werden meerdere vuurwapens gevonden. De verdachte zou zeker een ton schuld hebben gehad bij verschillende mensen.

20-25 joints per dag

El Y. kwam op zijn vijftiende voor het eerst in aanraking met politie en justitie. Hij kreeg eerder jeugddetentie en meerdere taakstraffen. Nadat zijn vriendin het uitmaakte vanwege zijn blowgedrag ging het snel bergafwaarts en begon hij 20 tot 25 joints per dag te roken.

De officier van justitie in zijn requisitoir:

‘Bijzonder verzwarend is dat het slachtoffer naar het zich laat aanzien juist wilde voorkomen dat verdachte er met het horloge vandoor zou gaan. Hij wilde bescherming bieden voor zijn vrienden, wat hem uiteindelijk fataal is geworden. Hij had geen schijn van kans. Daarbij moet ook bedacht worden, dat verdachte strikt willekeurig ook nog omstanders van het leven had kunnen beroven. Het ogenschijnlijke gemak, waarmee hij het slachtoffer van het leven heeft beroofd, geeft in ieder geval wel die indruk.’

Het OM eist 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen El Y. De rechtbank doet op 18 mei uitspraak.