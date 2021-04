‘905 kilo cocaïne onderschept in binnenland Suriname’ (UPDATE)

Connect on Linked in

In het binnenland van Suriname is woensdag niet 650 kilo, zoals eerst gemeld, maar 902 kilo cocaïne onderschept. Volgens Dagblad Suriname werden de 26 balen gevonden op de Tafelberg, ruim 250 kilometer zuidelijk van Paramaribo. Er is een Cubaanse man gearresteerd.

Samengewerkt

Over de voor Surinaamse begrippen vrije grote vangst zijn weinig details bekend. Volgens Starnieuws had de politie informatie over de partij ontvangen en werd er sinds disdag gezocht in het gebied. Het gebied is eer slecht toegankelijk, er zijn daar geen wegen. Het Korps Politie Suriname (KPS) deed de operatie gezamenlijk met andere veiligheidsdiensten.

Guyana

Er zou zijn samengewerkt met een dienst in buurland Guyana en met een andere buitenlandse dienst. Guyana ligt op en belangrijke route voor smokkel van cocaïne. Er worden regelmatig zendingen in dat land gepakt gepakt. In Antwerpen werd dit jaar 11.000 kilo in beslag genomen in een lading die uit Guyana was aangevoerd.

In de directe omgeving zouden stickers van een vliegtuig zijn aangetroffen. Die zouden erop kunnen duiden dat een vliegtuig van een vervalste registratie gebruik heeft gemaakt. Er is echter geen vliegtuig in de buurt gezien.

De Tafelberg ligt in het Natuurreservaat van Centraal-Suriname. De berg is 1.026 meter hoog en een van de hoogste bergtoppen van Suriname.