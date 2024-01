‘Aan Taghi gelinkte gedetineerde kon vanuit PI ongecontroleerd bellen’

Connect on Linked in

Een gedetineerde die de recherche linkt aan het netwerk van Ridouan Taghi heeft door een blunder in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel onbeperkt en ongecontroleerd kunnen bellen met de buitenwereld. Volgens het Algemeen Dagblad ging het om een vluchtgevaarlijke verdachte, die juist in een extra streng gevangenisregime was geplaatst.

GVM

De kwestie speelde in de periode na september 2023, na de aanhouding van de oudste zoon van Ridouan Taghi. In Nederland kregen toen tientallen verdachten te horen dat hun GVM-status was verhoogd was (GVM staat voor gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico).

Dit betekent dat ze in een strenger regime komen en meer in de gaten worden gehouden. Een van de beperkingen is dat ze kort en alleen onder toezicht mogen bellen. Alle telefoongesprekken worden live meegeluisterd door veiligheidsmedewerkers.

Aan en uit

Een verdachte die was opgesloten in een streng beveiligde afdeling van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel mocht vijftien minuten per dag bellen. Zijn telefoontjes werden live meegeluisterd.

Medewerkers van de PI moeten de telefoon in zijn cel aan en uit zetten. Dit was niet goed gebeurd bij de gedetineerde in kwestie. Vorige maand kwam hij erachter dat de telefoon in zijn cel aanstond.

De man heeft dat aangekaart bij het gevangenispersoneel. Hij kreeg te horen dat als de telefoon klaar was voor gebruik, hij er ook gebruik van mocht maken. Maar de veiligheidsmedewerkers die de gesprekken moeten meeluisteren waren niet aanwezig.

De verdachte heeft meer dan 24 uur de beschikking gehad over deze telefoonlijn.

Gestraft

De verdachte nu is gestraft omdat het ‘zijn eigen verantwoordelijkheid’ zou zijn om niet te bellen. Zijn advocaat Max den Blanken is daarover verontwaardigd: ‘Cliënt heeft nota bene tot tweemaal toe uit eigen beweging gemeld dat zijn telefoon onterecht aanstond, waarbij hem de tweede keer toestemming zou zijn gegeven om te bellen. Ik heb geprobeerd om in overleg met de directeur een oplossing te zoeken. Deze stond daar niet voor open.’

Geweldsincidenten

De PI Krimpen kampte het afgelopen jaar met personeelsgebrek waardoor gedetineerden vaak te lang werden opgesloten. Crimesite maakte deze week bekend dat er in december twee ernstige geweldsincidenten plaatsvonden.