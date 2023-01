‘Aangehouden leden “superkartel” alweer op vrije voeten’

Print This Post

Twee aangehouden Nederlandse drugsverdachten die deel zouden uitmaken van een ‘superkartel’ in Dubai, zijn alweer op vrije voeten. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag.

Niet uitgeleverd

De Bredase Bosniër Edin G. (40) en Rotterdammer Zouhair B. (37) werden in november in Dubai opgepakt samen met nog eens 47 verdachten tijdens de grootschalige actie ‘Operation Desert Light’. Hun superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel in Europa.

Maar twee maanden later zijn beide Nederlanders nog niet uitgeleverd aan Nederland. Justitie weet niet waar Edin G. is. Zouhair B. is ook op vrije voeten. Dit schrijft het Algemeen Dagblad donderdag.

Termijn

Nederland moest na de aanhouding binnen veertig dagen met een goed onderbouwd uitleveringsverzoek komen. Maar die termijn zou volgens bronnen van de krant dicht bij het onderzoek niet zijn gehaald.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dat is dat wel degelijk op tijd en op de juiste manier ingediend bij de Verenigde Arabische Emiraten: ‘We kennen de verhalen over dat de documenten te laat zouden zijn ingeleverd. Dat klopt niet. We zijn bezig om te achterhalen wat nu precies de oorzaak is’, reageert woordvoerder Wim de Bruin tegenover het AD.

De advocaten van beide mannen geven aan dat zij op vrije voeten zijn gesteld en in afwachting zijn van hun uitleveringsprocedure.

Vervolgd

De 37-jarige Zohair B., alias “Beertje”, heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij wordt door het OM Rotterdam vervolgd vanwege de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens. Het onderzoek naar hem is begonnen met ontsleutelde berichten van Sky ECC-cryptofoons.

De 40-jarige Nederlander Edin “Tito” G. heeft de Bosnische nationaliteit. G. wordt naast de invoer van omvangrijke partijen cocaïne ook verdacht van (het voorbereiden van) de invoer van bijna 8.000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De grondstoffen voor drugsproductie kwamen via de haven van Antwerpen met als eindbestemming een bedrijf in Nederland.

Edin G. heeft volgens het OM vermoedelijk een belangrijke leidende rol gehad bij de invoer van de partijen cocaïne en grondstoffen voor amfetamine. Het gaat onder andere om een partij van ongeveer 1.800 kilo cocaïne die in 2020 via de haven van Hamburg is ingevoerd met bestemming Nederland.